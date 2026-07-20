Wielka technologia wkracza do PKO Ekstraklasy. Prosto z mundialu

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: PKO Ekstraklasa

Półautomatyczny spalony w PKO Ekstraklasie

Już w ten weekend rozpoczną się rozgrywki PKO Ekstraklasy w nowym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że przed nami niezwykle emocjonująca kampania, w której trudno wskazać faworyta. Rzecz jasna najwięcej typów zbiera zespół Lecha Poznań, ale ze względu na grę na trzech frontach trudno przesądzać o ich ewentualnym mistrzostwie. Ciekawie będzie jednak także na dole, gdzie walka o utrzymanie może być najrówniejsza od lat.

Niemniej nowy sezon ligowych rozgrywek łączy się także z wieloma nowościami. Jedną z nich będzie wdrożenie do PKO Ekstraklasy najnowszej technologii. Władze ligi przekazały bowiem, że od kampanii 2026/27 w naszej elicie będzie używana technologia półautomatycznego spalonego. Porozumienie w tej sprawie z firmą Hawk-Eye Innovation zostało podpisane.

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– To bardzo ważna decyzja inwestycyjna podjęta przez kluby Ekstraklasy. Stały rozwój technologiczny jest jednym z naszych priorytetów strategicznych, który od lat konsekwentnie realizujemy w różnych obszarach naszej działalności. Tempo postępu w tej dziedzinie jest jednak ogromne. Dzięki współpracy z Hawk-Eye ponownie wprowadzamy do polskiej ligi najnowocześniejsze rozwiązania wykorzystywane w futbolu na najwyższym światowym poziomie. Technologie te będą wspierać rozwój sportowy klubów Ekstraklasy, a jednocześnie podnosić atrakcyjność meczów i transmisji telewizyjnych dla nadawców oraz kibiców – powiedział Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA.

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