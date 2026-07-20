Trener Lecha powiedział wprost. „To moje marzenie”

"Awans do Ligi Mistrzów jest takim moim małym marzeniem" - powiedział Niels Frederiksen na konferencji prasowej przed meczem Lecha z Aarhus GF, cytowany przez "Kanał Sportowy".

Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Frederiksen mówi jasno o awansie Lecha do Ligi Mistrzów

Lech Poznań jutro rozegra swój drugi mecz w nowym sezonie. Kolejorz dobrze wszedł w inaugurację, pokonując w meczu o Superpuchar Polski zespół Górnika Zabrze. Teraz jednak przed nimi raczej trudniejsze zdanie, bowiem w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów zmierzą się z duńskim Aarhus GF.

Z całą pewnością pokonanie klubu ze Skandynawii to dopiero początek przeprawy do upragnionej i wyczekiwanej nie tylko w Poznaniu, ale i w całej Polsce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Niels Frederiksen na konferencji prasowej przyznał, że jego marzeniem jest właśnie awans do fazy zasadniczej rozgrywek.

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– Awans do Ligi Mistrzów jest takim moim małym marzeniem. Najmądrzejsze jest to, żeby skupiać się tylko na najbliższym meczu i traktować go jak każdy normalny. Jak będziemy myśleć co możemy potencjalnie wygrać to możemy stracić ten cel. Musimy podejść do tego spotkania z chłodną głową – powiedział Niels Frederiksen na konferencji prasowej przed meczem Lecha z Aarhus GF, cytowany przez „Kanał Sportowy”.

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