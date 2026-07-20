Wisła Kraków zdąży przed pierwszym meczem?! Kolejny transfer w drodze

Wisła Kraków dąży do jeszcze jednego transferu. Jarosław Królewski zapowiedział w programie Rymanowski Live, że jest już blisko do pozyskania środkowego pomocnika.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła szykuje transfer do środka pola

Wisła Kraków zainauguruje ligowe rozgrywki już w niedzielę, kiedy to podejmie przed własną publicznością GKS Katowice. Do tej pory ogłosiła cztery letnie transfery – drużynę Mariusza Jopa wzmocnili bramkarz Marcel Łubik, obrońce Maxence Maisonneuve, skrzydłowy Elie Youan oraz napastnik Jeremy Guillemenot. Jarosław Królewski zapowiadał również, że na tym nie koniec i najprawdopodobniej Biała Gwiazda sprowadzi w tym okienku jeszcze defensywnego pomocnika. Nie deklarował natomiast, kiedy do tego dojdzie.

Wygląda na to, że prace nad tym transferem mocno przyspieszyły. W programie „Rymanowski Live” Królewski przekazał to, co powiedział mu dyrektor sportowy Vullnet Basha – we wtorek w Krakowie ma się zjawić wspomniany wcześniej pomocnik. Rozmowy są na etapie finalizacji, więc jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podda się testom medycznym, po których dojdzie do podpisania kontraktu.

Personalia potencjalnego piłkarza Wisły nie są znane, natomiast z informacji Królewskiego wynika, że to 23-latek spoza Europy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Biała Gwiazda dopnie ten transfer jeszcze przed inauguracją sezonu Ekstraklasy.

Nowy pomocnik będzie rywalizował o miejsce w składzie z takimi zawodnikami, jak Marc Carbo, James Igbekeme, Kacper Duda czy Ervin Omić.