Napoli chce przejąć niewypał transferowy Chelsea

Alejandro Garnacho może opuścić Chelsea już po zaledwie jednym sezonie. Angielski klub jest gotowy wysłuchać ofert za skrzydłowego, którym interesuje się między innymi Napoli.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Chelsea nie zamierza wypożyczać Garnacho

Przyszłość Alejandro Garnacho na Stamford Bridge stoi pod znakiem zapytania. Według „TEAMtalk” Chelsea jest gotowa sprzedać Argentyńczyka na zasadzie transferu definitywnego, jeśli otrzyma satysfakcjonującą ofertę. W grę nie wchodzi natomiast wypożyczenie.

23-letni skrzydłowy trafił do Chelsea z Manchesteru United przed rokiem jako jeden z najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia. Jego pierwszy sezon w Londynie nie spełnił jednak oczekiwań i nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie.

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Sytuację zawodnika uważnie obserwuje Napoli. Azzurri rozważają wzmocnienie ofensywy i widzą w Garnacho piłkarza, który mógłby odbudować formę po nieudanym okresie w Premier League. Według doniesień zainteresowanie wykazują również inne europejskie kluby w tym AS Roma, a zawodnik nie wyklucza także przenosin do Arabii Saudyjskiej, jeśli otrzyma atrakcyjną ofertę sportową i finansową.

Chelsea chce definitywnie rozstrzygnąć przyszłość skrzydłowego jeszcze tego lata. Londyńczycy liczą, że ewentualna sprzedaż pozwoli pozyskać środki na kolejne transfery i przebudowę kadry. Jeśli jednak odpowiednia propozycja nie wpłynie, Garnacho pozostanie w klubie i spróbuje przekonać sztab szkoleniowy do swoich umiejętności w nowym sezonie.