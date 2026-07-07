Vozinha łączony ze znanym klubem. To byłby głośny ruch

Vozinha pokazał się z bardzo dobrej strony na mistrzostwach świata, co może zaowocować hitowym transferem. Sprowadzenie 40-letniego bramkarza rozważa bowiem Inter Miami - podaje gazeta MARCA.

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Vozinha

Inter Miami rozważa transfer Vozinhy

Vozinha ma za sobą znakomite mistrzostwa świata, podczas których był jedną z największych rewelacji turnieju. 40-letni bramkarz odegrał kluczową rolę w reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, która dotarła do 1/16 finału mundialu. Tam po niezwykle zaciętym spotkaniu uległa Argentynie 2:3 dopiero po dogrywce. Doświadczony golkiper zachwycił kibiców swoimi interwencjami i szybko został bohaterem mediów społecznościowych, a teraz może stanąć przed szansą na głośny transfer.

Jak informuje hiszpański dziennik „MARCA”, Vozinha znalazł się bowiem na celowniku Interu Miami. Klub, którego współwłaścicielem jest David Beckham, rozważa zaoferowanie 92-krotnemu reprezentantowi Republiki Zielonego Przylądka krótkoterminowego kontraktu. W ekipie z Florydy doświadczony bramkarz mógłby dzielić szatnię między innymi z Leo Messim oraz Casemiro. Przeprowadzka do zespołu Flamingów wydaje się bardzo atrakcyjnym scenariuszem na końcowy etap jego kariery.

Mierzący 189 centymetrów golkiper pozostaje obecnie wolnym zawodnikiem, ponieważ kilka dni temu wygasł jego kontrakt z portugalskim GD Chaves. W swoim piłkarskim CV ma również występy dla takich ekip jak Batuque FC, CS Mindelense, Progresso do Sambizangi, Zimbru Kiszyniów, Gil Vicente, AS Trenczyn oraz AEL Limassol. Vozinha w minionym sezonie rozegrał 19 spotkań, stracił 23 bramki i 6 razy zachował czyste konto.

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