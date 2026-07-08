Wiadomo, kto skomentuje ćwierćfinałowe mecze Mistrzostw Świata 2026

Przed nami ćwierćfinały Mistrzostw Świata 2026. TVP Sport poinformowało, kto skomentuje cztery spotkania 1/4 finału. Pary komentatorskie to Jacek Laskowski i Robert Podoliński oraz Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kto skomentuje ćwierćfinały mundialu?

Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę. W grze o końcowe zwycięstwo pozostało już tylko osiem drużyn. Szanse na obronę tytułu mają Argentyńczycy, którzy pokonali w 1/8 finału Egipt, a teraz czeka na nich Szwajcaria. Niewykluczone, że w finale może dojść do rewanżu za 2022 rok. Po drugiej stronie drabinki wciąż walczą Francuzi, którzy wyeliminowali Paragwaj, a teraz zmierzą się z Marokiem.

Pozostałe dwie pary ćwierćfinałów mundialu to Norwegia – Anglia oraz Hiszpania – Belgia. Decydujące fazy odbędą się tylko i wyłącznie na stadionach w USA. Co ciekawe, TVP Sport dopiero od 1/4 finału skomentuje wszystkie mecze bezpośrednio ze stadionów.

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Do końca turnieju pozostałe spotkania skomentują tylko dwie pary komentatorskie. Do Stanów Zjednoczonych polecieli Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski oraz Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Wiadomo, kto skomentuje konkretne mecze ćwierćfinałowe.

Obsada komentatorów na ćwierćfinał MŚ 2026:

Francja vs Maroko – Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski

Hiszpania vs Belgia – Jacek Laskowski i Robert Podoliński

Norwegia vs Anglia – Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski

Argentyna vs Szwajcaria – Jacek Laskowski i Robert Podoliński

Ćwierćfinały Mistrzostw Świata 2026 odbędą się w dniach 9-12 lipca. Równocześnie będzie można oglądać mecz z kamer analitycznych, który skomentują inni komentatorzy. W tym gronie znaleźli się Adam Delimat, Jakub Żubrowski, Krzysztof Lenarczyk, Bartłomiej Kalinowski, Jakub Kazula i Dawid Sut.