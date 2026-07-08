Aktualna drabinka mundialu. Pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata 2026

Pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata 2026
W walce o mistrzostwo świata pozostało osiem drużyn. Stawkę zamknęły Argentyna i Szwajcaria, które jako ostatnie zapewniły sobie miejsce w ćwierćfinale.
Pierwszy mecz tej rundy odbędzie się w czwartek 9 lipca. Francja zagra z Marokiem. Dzień później o awans do półfinału powalczą Hiszpania i Belgia. Pozostałe dwa spotkania zaplanowano na sobotę i noc z soboty na niedzielę. Norwegia zmierzy się z Anglią, a Argentyna ze Szwajcarią.
Pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata 2026
- 9 lipca, godz. 22:00
Francja – Maroko
- 10 lipca, godz. 21:00
Hiszpania – Belgia
- 11 lipca, godz. 23:00
Norwegia – Anglia
- 12 lipca, godz. 3:00
Argentyna – Szwajcaria
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Tak wygląda aktualna drabinka mundialu
Układ turnieju jest już ustalony do samego finału. Zwycięzca meczu Francja – Maroko trafi w półfinale na lepszego z pary Hiszpania – Belgia.
Druga część drabinki prowadzi przez spotkania Norwegii z Anglią oraz Argentyny ze Szwajcarią. Triumfatorzy tych dwóch ćwierćfinałów zmierzą się ze sobą o miejsce w finale.
Pierwszy półfinał odbędzie się 14 lipca o godz. 21:00. Drugiego finalistę poznamy dzień później o tej samej porze.
Drabinka mundialu 2026
Półfinał 1: Francja/Maroko – Hiszpania/Belgia
Półfinał 2: Norwegia/Anglia – Argentyna/Szwajcaria
Finał: Francja/Maroko/Hiszpania/Belgia – Norwegia/Anglia/Argentyna/Szwajcaria
Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 18 lipca o godz. 23:00. Finał mistrzostw świata 2026 odbędzie się 19 lipca o godz. 21:00 w Nowym Jorku/East Rutherford.