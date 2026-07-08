Aktualna drabinka mundialu. Pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata 2026

Znamy wszystkie pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata 2026. Sprawdź aktualną drabinkę mundialu, terminarz i możliwe pary półfinałowe.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata 2026

W walce o mistrzostwo świata pozostało osiem drużyn. Stawkę zamknęły Argentyna i Szwajcaria, które jako ostatnie zapewniły sobie miejsce w ćwierćfinale.

Pierwszy mecz tej rundy odbędzie się w czwartek 9 lipca. Francja zagra z Marokiem. Dzień później o awans do półfinału powalczą Hiszpania i Belgia. Pozostałe dwa spotkania zaplanowano na sobotę i noc z soboty na niedzielę. Norwegia zmierzy się z Anglią, a Argentyna ze Szwajcarią.

Pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata 2026

9 lipca, godz. 22:00

Francja – Maroko

Francja – Maroko 10 lipca, godz. 21:00

Hiszpania – Belgia

Hiszpania – Belgia 11 lipca, godz. 23:00

Norwegia – Anglia

Norwegia – Anglia 12 lipca, godz. 3:00

Argentyna – Szwajcaria

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Tak wygląda aktualna drabinka mundialu

Układ turnieju jest już ustalony do samego finału. Zwycięzca meczu Francja – Maroko trafi w półfinale na lepszego z pary Hiszpania – Belgia.

Druga część drabinki prowadzi przez spotkania Norwegii z Anglią oraz Argentyny ze Szwajcarią. Triumfatorzy tych dwóch ćwierćfinałów zmierzą się ze sobą o miejsce w finale.

Pierwszy półfinał odbędzie się 14 lipca o godz. 21:00. Drugiego finalistę poznamy dzień później o tej samej porze.

Drabinka mundialu 2026

Półfinał 1: Francja/Maroko – Hiszpania/Belgia

Półfinał 2: Norwegia/Anglia – Argentyna/Szwajcaria

Finał: Francja/Maroko/Hiszpania/Belgia – Norwegia/Anglia/Argentyna/Szwajcaria

Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 18 lipca o godz. 23:00. Finał mistrzostw świata 2026 odbędzie się 19 lipca o godz. 21:00 w Nowym Jorku/East Rutherford.