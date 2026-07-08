Aktualna drabinka mundialu. Pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata 2026

07:13, 8. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Znamy wszystkie pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata 2026. Sprawdź aktualną drabinkę mundialu, terminarz i możliwe pary półfinałowe.

Leo Messi
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata 2026

W walce o mistrzostwo świata pozostało osiem drużyn. Stawkę zamknęły Argentyna i Szwajcaria, które jako ostatnie zapewniły sobie miejsce w ćwierćfinale.

Pierwszy mecz tej rundy odbędzie się w czwartek 9 lipca. Francja zagra z Marokiem. Dzień później o awans do półfinału powalczą Hiszpania i Belgia. Pozostałe dwa spotkania zaplanowano na sobotę i noc z soboty na niedzielę. Norwegia zmierzy się z Anglią, a Argentyna ze Szwajcarią.

Pary ćwierćfinałowe mistrzostw świata 2026

  • 9 lipca, godz. 22:00
    Francja – Maroko
  • 10 lipca, godz. 21:00
    Hiszpania – Belgia
  • 11 lipca, godz. 23:00
    Norwegia – Anglia
  • 12 lipca, godz. 3:00
    Argentyna – Szwajcaria

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Tak wygląda aktualna drabinka mundialu

Układ turnieju jest już ustalony do samego finału. Zwycięzca meczu Francja – Maroko trafi w półfinale na lepszego z pary Hiszpania – Belgia.

Druga część drabinki prowadzi przez spotkania Norwegii z Anglią oraz Argentyny ze Szwajcarią. Triumfatorzy tych dwóch ćwierćfinałów zmierzą się ze sobą o miejsce w finale.

Pierwszy półfinał odbędzie się 14 lipca o godz. 21:00. Drugiego finalistę poznamy dzień później o tej samej porze.

Drabinka mundialu 2026

Półfinał 1: Francja/Maroko – Hiszpania/Belgia
Półfinał 2: Norwegia/Anglia – Argentyna/Szwajcaria
Finał: Francja/Maroko/Hiszpania/Belgia – Norwegia/Anglia/Argentyna/Szwajcaria

Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 18 lipca o godz. 23:00. Finał mistrzostw świata 2026 odbędzie się 19 lipca o godz. 21:00 w Nowym Jorku/East Rutherford.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości