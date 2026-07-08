Co dalej z Milikiem?! Włosi gorzko komentują jego przyszłość

"W kadrze Juventusu jest jeszcze miejsce zajęte przez Arkadiusza Milika, gracza, w którego przypadku nie sposób uwierzyć, że ma jakiekolwiek perspektywy" - czytamy na łamach "Tuttsport".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik tylko zajmuje miejsce w kadrze Juventusu

Przyszłość Arkadiusza Milika dla większości kibiców i ekspertów jest jednym wielkim znakiem zapytania. Właściwie nikt nie wie, co czeka Polaka dalej. Od czerwca 2024 roku, a więc przez ponad dwa lata, regularnie zmaga się on z problemami zdrowotnymi. W tym czasie rozegrał łącznie kilkadziesiąt minut, gdyż gdy wydawało się, że wszystko wraca do normy, znów napotkał kolejne problemy.

Dlatego też nie może dziwić, że Juventus chce się go pozbyć, ale pomimo takich zapowiedzi od miesięcy, końca przygody reprezentanta (byłego?) Polski nie widać. Jego kontrakt ze Starą Damą wygasa za rok, a „Tuttsport” w najnowszym artykule pisze wprost, że zajmuje on tylko miejsce w kadrze.

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– W kadrze Juventusu jest jeszcze miejsce zajęte przez Arkadiusza Milika, gracza, w którego przypadku nie sposób uwierzyć, że ma jakiekolwiek perspektywy – czytamy na łamach „Tuttsport”, które w ten sposób komentuje sytuację Polaka w Juventusie.

Arkadiusz Milik w poprzednim sezonie rozegrał w sumie dwa mecze, w których na murawie spędził łącznie 34 minuty. Naturalnie to związane z licznymi problemami zdrowotnymi Polaka. Na jego koncie w koszulce Starej Damy jest ponad 75 gier i 17 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 1,5 miliona euro.

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