Nie poradził sobie w Tottenhamie. Wrócił do Serie A

Radu Dragusin ponownie zagra we włoskiej Serie A. Fiorentina oficjalnie potwierdziła pozyskanie rumuńskiego obrońcy z Tottenhamu, który ma odbudować swoją pozycję po trudnym okresie w Anglii.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Radu Dragusin

Fiorentina daje mu nową szansę

Fiorentina ogłosiła sprowadzenie Radu Dragusina z Tottenhamu. Rumuński stoper przeniósł się do klubu z Florencji na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu, która po spełnieniu określonych warunków może automatycznie zamienić się w obowiązek wykupu. Według włoskich mediów cała operacja może kosztować około 19 milionów euro.

Kluczową rolę w przeprowadzeniu transferu odegrał dyrektor sportowy Fiorentiny Fabio Paratici, który jeszcze do lutego pracował w Tottenhamie. Dragusin przeszedł testy medyczne we Florencji i tego samego dnia sfinalizował przenosiny do nowego klubu.

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Dla 23-letniego defensora jest to powrót do Serie A. W przeszłości występował w młodzieżowych zespołach Juventusu, a następnie był wypożyczany do Sampdorii, Salernitany i Genoi. Latem 2023 roku Genoa wykupiła go za 9,7 miliona euro, by już sześć miesięcy później sprzedać do Tottenhamu za 28 milionów euro plus bonusy.

Pobyt w Premier League nie potoczył się jednak po myśli reprezentanta Rumunii. W styczniu 2025 roku doznał poważnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego w kolanie, która wykluczyła go z gry na niemal cały rok. W barwach Tottenhamu rozegrał łącznie 48 spotkań, z czego w poprzednim sezonie wystąpił tylko 11 razy. We Florencji liczy na odbudowanie formy i regularne występy.