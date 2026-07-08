Liverpool wstrzymał decyzję ws. swojej gwiazdy. Może zostać

18:07, 8. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Harvey Elliott nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Pomocnik chce najpierw przekonać się, jaką rolę przewidzi dla niego nowy trener Liverpoolu Andoni Iraola.

Andoni Iraola
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Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Elliott poczeka na ruch Iraoli

Według „The Athletic” Harvey Elliott zamierza wstrzymać się z decyzją o ewentualnym odejściu z Liverpoolu do czasu zakończenia pierwszego etapu przygotowań do sezonu. 23-latek chce przekonać się, czy będzie ważnym elementem planów nowego szkoleniowca.

Zmiana na ławce trenerskiej sprawiła, że sytuacja wielu piłkarzy uległa zmianie. Andoni Iraola rozpoczął już pracę z zespołem i spotkał się z zawodnikami wracającymi do treningów w ośrodku AXA Training Centre. Dla Elliotta letni okres przygotowawczy ma być szansą na wywalczenie miejsca w składzie.

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Pomocnik w poprzednim sezonie nie mógł liczyć na regularne występy pod wodzą Arne Slota, dlatego jego przyszłość od kilku miesięcy pozostaje przedmiotem spekulacji. W pewnym momencie wydawało się nawet, że jego odejście jest przesądzone. Teraz jednak wszystko ma zależeć od tego, jak zaprezentuje się przed nowym trenerem i czy Iraola uzna go za ważne ogniwo swojego projektu.

Jeżeli Liverpool nie będzie w stanie zagwarantować Elliottowi regularnej gry, odejście pozostanie realnym scenariuszem. Na razie zawodnik nie zamierza jednak podejmować pochopnych decyzji i chce najpierw wykorzystać szansę, jaką daje zmiana szkoleniowca.

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