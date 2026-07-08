Liverpool wstrzymał decyzję ws. swojej gwiazdy. Może zostać

Harvey Elliott nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Pomocnik chce najpierw przekonać się, jaką rolę przewidzi dla niego nowy trener Liverpoolu Andoni Iraola.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Elliott poczeka na ruch Iraoli

Według „The Athletic” Harvey Elliott zamierza wstrzymać się z decyzją o ewentualnym odejściu z Liverpoolu do czasu zakończenia pierwszego etapu przygotowań do sezonu. 23-latek chce przekonać się, czy będzie ważnym elementem planów nowego szkoleniowca.

Zmiana na ławce trenerskiej sprawiła, że sytuacja wielu piłkarzy uległa zmianie. Andoni Iraola rozpoczął już pracę z zespołem i spotkał się z zawodnikami wracającymi do treningów w ośrodku AXA Training Centre. Dla Elliotta letni okres przygotowawczy ma być szansą na wywalczenie miejsca w składzie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pomocnik w poprzednim sezonie nie mógł liczyć na regularne występy pod wodzą Arne Slota, dlatego jego przyszłość od kilku miesięcy pozostaje przedmiotem spekulacji. W pewnym momencie wydawało się nawet, że jego odejście jest przesądzone. Teraz jednak wszystko ma zależeć od tego, jak zaprezentuje się przed nowym trenerem i czy Iraola uzna go za ważne ogniwo swojego projektu.

Jeżeli Liverpool nie będzie w stanie zagwarantować Elliottowi regularnej gry, odejście pozostanie realnym scenariuszem. Na razie zawodnik nie zamierza jednak podejmować pochopnych decyzji i chce najpierw wykorzystać szansę, jaką daje zmiana szkoleniowca.