Putellas ma nowy klub! Legenda Barcelony wprost o transferze

18:13, 8. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  londoncitylionesses.com

Alexia Putellas zdecydowała się opuścić FC Barcelonę po zakończeniu sezonu. Dwukrotna zdobywczyni Złotej Piłki w przyszłym sezonie zagra w barwach London City Lionesses. Hiszpanka przemówiła po transferze.

Alexia Putellas
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QSP / Alamy Na zdjęciu: Alexia Putellas

Alexia Putellas w London City Lionesses

Alexia Putellas to jedna z najlepszych piłkarek na świecie. Praktycznie całą karierę spędziła w FC Barcelonie, gdzie występowała od 2012 do 2026 roku. W tym czasie rozegrała ponad 350 meczów, w których strzeliła ponad 150 bramek. Zdobywała liczne trofea z drużyną, m.in. dziesięciokrotnie wygrywała ligę hiszpańską, a także czterokrotnie triumfowała w Lidze Mistrzyń.

Indywidualnie została nagrodzona dwukrotnie Złotą Piłką dla najlepszej piłkarki na świecie w 2021 oraz 2022 roku. W tym samym czasie otrzymała również nagrodę FIFA dla najlepszej zawodniczki na świecie. Po czternastu latach w Barcelonie zdecydowała się odejść.

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O tym, że Putellas zmieni klub, było wiadomo od kilku miesięcy. Media od razu poinformowały, że przeniesie się do Anglii. Teraz została zaprezentowana w nowym klubie. Od sezonu 2026/2027 Putellas będzie grała w barwach London City Lionesses. W rozmowie z klubowymi mediami nie ukrywała, że jest podekscytowana grą w nowym zespole oraz szansą na rozwijanie młodzieży, co jest jej pozaboiskową pasją.

Jestem zachwycona, że rozpoczynam nowy rozdział w London City Lionesses. Ambicje klubu oraz jego konsekwentne dążenie do rozwoju jako niezależnego klubu piłki kobiecej są mi bardzo bliskie. Nie mogę się doczekać, aby mieć swój wkład w sukcesy zespołu na boisku i walczyć o trofea. Poza boiskiem, rozwijając moją pasję do szkolenia młodzieży, równie mocno cieszę się na współpracę z Michele Kang przy dalszym rozwoju kobiecej piłki nożnej w Anglii i na całym świecie – powiedziała Alexia Putellas.

W poprzednim sezonie London City Lionesses ukończyło rozgrywki Women’s Super League na 6. miejscu.

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