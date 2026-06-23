Legia Warszawa wciąż może sprzedać Sergio Barcię do Hiszpanii. Las Palmas zrezygnowało z opłacenia klauzuli wykupu, ale i tak rozmawia na temat jego transferu definitywnego. Potwierdził to prezes klubu Angel Ramires.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sergio Barcia

Legia może jeszcze zarobić na tym transferze

Legia Warszawa znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, stąd plan na transfery bezgotówkowe. Tego lata do zespołu dołączyło już czterech nowych piłkarzy – Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa, Ivan Brkić z Motoru Lublin, Zoran Arsenić z Rakowa Częstochowa oraz Robert Deziel Jr. z rezerw Bayernu Monachium. Czy będą kolejne wzmocnienia? Potrzeb nie brakuje, natomiast Marek Papszun przygotowuje się do kolejnego sezonu tak, jakby kadra była już uzupełniona.

Być może na potencjalne wzmocnienia Legii wpłynie to, ile zarobi na rozstaniach z zawodnikami, których nie ma już w swoich planach. To dotyczy przede wszystkim Sergio Barcii, który spędził ostatni sezon na wypożyczeniu w Hiszpanii. Na zapleczu La Ligi rozegrał 34 mecze i pokazał się z bardzo dobrej strony. Wydawało się, że Las Palmas aktywuje klauzulę wykupu wynoszącą 1,5 mln euro, ale tak się nie stało. To spowodowało spore rozczarowanie w Warszawie, natomiast temat jego sprzedaży wciąż istnieje.

Prezes Las Palmas Angel Ramirez potwierdził, że między klubami trwają rozmowy w sprawie transferu definitywnego. Hiszpanie chcą go zatrzymać, ale jednocześnie próbują wynegocjować korzystniejsze warunki finansowe, czyli zwyczajnie obniżyć ustaloną wcześniej cenę.

Barcia trafił do Legii w 2024 roku. Po mizernym sezonie odnalazł się na wypożyczeniu, a teraz może odejść na stałe.

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