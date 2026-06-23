Alvarez z wiadomością do PSG i Arsenalu. Wskazał, gdzie chce grać!

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

PSG i Arsenal odrzuceni. Alvarez chce trafić tylko tam

Julian Alvarez po ostatnim meczu reprezentacji Argentyny udzielił wypowiedzi, o której zrobiło się bardzo głośno. Zawodnik wprost przyznał, że chce tego lata odejść z Atletico Madryt. Uważa, że transfer to najlepsze rozwiązanie dla jego kariery, bowiem po dwóch latach spędzonych w drużynie Diego Simeone przyszedł czas na zmianę otoczenia i dołączenie do ekipy, która regularnie walczy o najwyższe cele. Do tej pory Los Rojiblancos nie planowali nawet przystępować do negocjacji transferowych. Odrzucali kolejne oferty twierdząc, że Argentyńczyka można pozyskać jedynie poprzez aktywowanie klauzuli wykupu, która wynosi aż 500 milionów euro.

Teraz sytuacja diametralnie się zmieniła. Wygląda na to, że Atletico będzie musiało zgodzić się na rozmowy. Alvarez ma natomiast preferować transfer na Camp Nou. Barcelona poluje na niego od miesięcy, a nawet zdążyła już złożyć jedną ofertę, wartą około 100 milionów euro. W przygotowaniu jest kolejna – sięgająca nawet 130 milionów euro.

Atletico woli sprzedać Alvareza do zagranicznego klubu, ale on sam interesuje się przede wszystkim Barceloną. Matteo Moretto ujawnia, że o swoich zamiarach miał nawet poinformować działaczy Paris Saint-Germain oraz Arsenalu. To ekipy, które chciałyby go u siebie, ale nie mają szans w starciu z Blaugraną. Argentyńczyk jest gotowy poczekać, aż ta uzbiera fundusze potrzebne na jego transfer.

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