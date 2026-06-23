Śląsk Wrocław blisko piątego transferu. Niedawno spadł z Ekstraklasy

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Bohdan Wjunnyk blisko transferu do Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław tylko rok był poza PKO BP Ekstraklasą. W sezonie 2025/2026 rywalizowali na poziomie Betclic 1. Ligi, gdzie zajęli 2. miejsce w tabeli bezpośrednio za Wisłą Kraków i szybko wrócili do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ante Simundza przed startem kolejnej kampanii dostał czterech nowych zawodników. Wszystko wskazuje na to, że niebawem zespół wzmocni piąty piłkarz.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Na ten moment nowymi piłkarzami Śląska zostali: Karol Niemczycki, Malaly Dembele, Eniss Shabani i Grzegorz Tomasiewicz. Wszystkie transfery były bezgotówkowe. Z informacji dziennika Fakt wynika, że blisko klubu jest Bohdan Wjunnyk z Lechii Gdańsk.

Tym razem Wrocławianie będą musieli sięgnąć do portfela, ponieważ Wjunnyk ma ważny kontrakt z Lechią Gdańsk. Umowa obowiązuje do czerwca 2028 roku, ale po spadku z Ekstraklasy 24-latek rozgląda się za nowym klubem. Na brak zainteresowania nie może narzekać. Ukrainiec prowadzi rozmowy nie tylko z polskimi, ale również zagranicznymi zespołami.

Według źródła temat transferu Wjunnyka do Śląska nie jest jeszcze przesądzony, ale sprawa ma wyjaśnić się za kilka dni. Śląsk wydaje się obecnie faworytem do pozyskania piłkarza. Były młodzieżowy reprezentant Ukrainy nastawia się na dalszą grę w naszym kraju.

Wjunnyk trafił do Lechii w marcu 2024 roku z Szachtara Donieck na zasadzie wolnego transferu. Łącznie rozegrał 61 meczów, w których strzelił 10 bramek i zanotował 5 asyst.