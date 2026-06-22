Wysoka cena zwycięstwa. Niemcy zapłacili za awans bardzo drogo

Reprezentacja Niemiec otrzymała poważny cios w trakcie trwających MŚ 2026. Nico Schlotterbeck doznał urazu kostki, który wykluczy go z gry nawet na dwa miesiące.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Dramat podczas mundialu. W niemieckim obozie zapanował niepokój

Reprezentacja Niemiec musi radzić sobie bez jednego ze swoich kluczowych defensorów. Nico Schlotterbeck, filar defensywy Borussii Dortmund i ważne ogniwo kadry narodowej, doznał kontuzji, która może wyeliminować go z gry nawet na osiem tygodni.

Jak informuje Sport.sky.de, szczegółowe badania rezonansem magnetycznym wykazały zerwanie więzadła pobocznego przyśrodkowego w kostce. Oznacza to długą przerwę i konieczność przejścia procesu rehabilitacji, zanim zawodnik będzie mógł wrócić na boisko.

Do urazu doszło podczas spotkania drugiej kolejki fazy zasadniczej mundialu, w którym Die Mannschaft pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej (2:1). Schlotterbeck ucierpiał jeszcze przed przerwą i nie był w stanie kontynuować gry. Sztab szkoleniowy zdecydował o zmianie obrońcy już w trakcie przerwy między połowami.

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Początkowo w niemieckim obozie panowała nadzieja, że uraz nie okaże się bardzo poważny. Wyniki badań rozwiały jednak wszelkie wątpliwości. Według informacji przekazanych przez niemieckie źródło, przerwa w grze może potrwać około dwóch miesięcy, co oznacza, że zawodnik nie pomoże reprezentacji w dalszej części turnieju.

To duży problem zarówno dla selekcjonera Niemców, jak i dla Borussii Dortmund. Schlotterbeck w ostatnich miesiącach należał do najważniejszych postaci defensywy, imponując nie tylko skutecznością w pojedynkach, ale także umiejętnością rozpoczynania akcji od własnej bramki.

Utrata tak istotnego zawodnika w decydującej fazie mundialu może mieć znaczący wpływ na dalsze losy reprezentacji Niemiec. Teraz sztab będzie musiał szybko znaleźć rozwiązanie, które pozwoli zapełnić lukę pozostawioną przez 26-letniego stopera.