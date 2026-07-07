Real Madryt dostanie 150 mln euro za Viniciusa Juniora! Gigant kusi go wielką kasą

Vinicius Junior znalazł się na liście życzeń Man City. Angielski gigant jest gotów złożyć ofertę Realowi Madryt o wartości 150 milionów euro. Zawodnik miaby zarabiać aż 30 mln euro rocznie - twierdzi Fichajes.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior celem transferowym Man City

Vinicius Junior może już skupić się na kolejnym sezonie w Realu Madryt, o ile pozostanie w klubie. Przygoda reprezentacji Brazylii z Mistrzostwami Świata 2026 zakończyła się na etapie 1/8 finału, w której przegrali z Norwegią (1:2). Teraz zawodnika czeka krótki urlop, a następnie powrót do stolicy Hiszpanii i start przygotowań do nowego sezonu pod okiem Jose Mourinho.

Wątpliwości budzi jednak kwestia kontraktu. Obecna umowa z Los Blancos obowiązuje tylko do czerwca 2027 roku. W mediach co chwilę pojawiają się spekulacje transferowe dot. zmiany klubu. Nie jest tajemnicą, że mocno zabiega o niego Arabia Saudyjska.

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Z najnowszych doniesień serwisu Fichajes wynika, że do wyścigu włączył się również Manchester City. Angielski gigant zmienił niedawno trenera, a Enzo Maresca widziałby Brazylijczyka w swoim zespole. Panuje przekonanie, że Obywatele są gotowi złożyć ofertę o wartości aż 150 milionów euro. Trzeba przyznać, że taka kwota na rok przed wygaśnięciem kontraktu byłaby złotym strzałem dla Królewskich.

Jednocześnie Man City kusi piłkarza ogromnym wynagrodzeniem. Vinicius Junior miałby dostać pensję na poziomie 30 milionów euro, czyli dokładnie tyle, ile żąda od Realu Madryt. Florentino Perez jest nieugięty w negocjacjach i nie chce tyle płacić zawodnikowi. Ostatnia oferta kontraktu indywidualnego zatrzymała się na poziomie 25 milionów euro rocznie.

Na ten moment powyższe informacje należy traktować w kategorii plotek transferowych. Nie ma oficjalnego potwierdzenia, że Man City na poważnie rozważa transfer Viniciusa Juniora. Gdyby jednak do tego doszło, mówilibyśmy o jednym z najbardziej zaskakujących ruchów ostatnich lat. Brazylijczyk jest związany z Realem Madryt od lipca 2018 roku. Zagrał w klubie już 375 spotkań i strzelił 128 bramek.