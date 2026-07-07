Zagłębie Lubin będzie mieć nowego napastnika. To dobrze znane nazwisko

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Filip Szymczak blisko Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin w minionym sezonie zaprezentowało się zdecydowanie powyżej oczekiwań. Wielu spodziewało się, że Miedziowi będą walczyć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, a finalnie do końca walczyli oni o udział w eliminacjach europejskich pucharów. Nie ma więc wątpliwości, że była to udana kampania, choć raczej mało kto prognozuje, że uda się ją powtórzyć w najbliższych miesiącach.

Pomóc w tym, aby było inaczej, mają jednak transfery, a dokładnie w tym przypadku sprowadzenie nowego napastnika. Według informacji przekazanych przez Filip Trokielewicz z tygodnika „Piłka Nożna”, testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z Miedziowymi przechodzi Filip Szymczak. Napastnik Lecha Poznań ostatnio już był łączony z odejściem z Kolejorza, ale teraz sprawa ma być przesądzona. Ostatnie miesiące gracz ten spędził na wypożyczeniu w Royal Charleroi Sporting Club.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Filip Szymczak w minionym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy ten 24-letni napastnik ma 100 występów i 10 trafień oraz sześć ostatnich podań. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego młodzieżowego reprezentanta Polski na 600 tysięcy euro.

Zobacz także: Ważna postać Pogoni Szczecin może trafić do beniaminka Premier League!