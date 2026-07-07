Śląsk sprowadził zawodnika, który trenował z Robertem Lewandowskim

Śląsk Wrocław sięgnął po zawodnika z ciekawym międzynarodowym doświadczeniem. Do beniaminka PKO BP Ekstraklasy na zasadzie transferu dołączył były piłkarz Bayernu Monachium.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Alexa Timossi Andersson został zawodnikiem Śląska

Śląsk Wrocław kontynuuje wzmacnianie kadry przed nowym sezonem. Klub ogłosił pozyskanie Alexa Timossiego Anderssona, który podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku. Jak poinformowało biuro prasowe beniaminka PKO BP Ekstraklasy, Szwed ma zwiększyć rywalizację na prawej stronie boiska i dać trenerowi dodatkowe możliwości taktyczne.

Nowy zawodnik Wrocławian może występować jako prawy obrońca, wahadłowy oraz skrzydłowy. Tymczasem na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Szwecji rozegrał już ponad sto spotkań, a ostatnio był ważnym ogniwem IF Brommapojkarna.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jego piłkarska droga prowadziła przez akademię Helsingborgs IF, skąd trafił do Bayernu Monachium. W niemieckim klubie spędził kilka lat, rozwijając się w strukturach jednego z największych zespołów Europy. Trenował również z pierwszą drużyną, w której występował między innymi Robert Lewandowski.

Alex Timossi Andersson nowym piłkarzem Śląska! 🇮🇹



25-letni szwedzki prawy wahadłowy podpisał umowę do końca sezonu 2027/28. Witamy i trzymamy kciuki! ✊



🎟️ 𝗞𝘂𝗽 𝗸𝗮𝗿𝗻𝗲𝘁: https://t.co/6Ud231aHHR pic.twitter.com/TyYjbqy1Lp — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) July 7, 2026

Dyrektor sportowy Śląska Rafał Grodzicki nie ukrywa, że transfer jest efektem długotrwałej obserwacji zawodnika. – Po ostatnich zmianach kadrowych potrzebowaliśmy wzmocnienia na pozycję wahadłowego. Wraz z działem skautingu regularnie obserwujemy szwedzką ligę i mamy ją dobrze rozpracowaną, dlatego też wierzymy, że Alex będzie zawodnikiem, który wzmocni naszą grę zarówno w defensywie, jak i w ofensywie – powiedział przedstawiciel klubu.

Wrocławianie liczą, że doświadczenie zdobyte przez Anderssona w Szwecji, Niemczech, Austrii i Holandii szybko przełoży się na jakość w Ekstraklasie. Tym samym ma pomóc drużynie w realizacji ambitnych celów po awansie. 25-latek jest dzisiaj wyceniany na mniej więcej 600 tysięcy euro.