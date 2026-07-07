Barcelona dogadała transfer. W przeszłości wygrał Ligę Mistrzów

FC Barcelona jest o krok od sfinalizowania drugiego transferu przed sezonem 2026/2027. Jak podaje Sport, na stałe do zespołu dołączy Joao Cancelo. Kwota transakcji nie przekroczy 10 mln euro.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joao Cancelo zostanie na stałe piłkarzem FC Barcelony

FC Barcelona bardzo szybko rozpoczęła transfery przed startem sezonu 2026/2027. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem Mistrzostw Świata kataloński klub ogłosił, że Anthony Gordon został ich nowym piłkarzem. Za angielskiego skrzydłowego zapłacili 80 milionów euro. Kwota może wzrosnąć o kolejnych 10 mln euro, jeśli spełnione zostaną odpowiednie warunki.

Od momentu ogłoszenia transferu w Barcelonie zrobiło się bardzo cicho, jeśli chodzi o kolejne ruchy. Oczywiście w mediach trwa cały czas saga transferowa dot. Juliana Alvareza. Można spodziewać się, że potrwa ona aż do zamknięcia okienka, ponieważ Atletico Madryt nie chce sprzedać kluczowego piłkarza. W międzyczasie Blaugrana negocjowała sprowadzenie innego zawodnika.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Niepewna pozostawała przyszłość Joao Cancelo, który ostatni sezon spędził na Camp Nou w ramach wypożyczenia. Było jasne, że zarówno klub, jak i zawodnik chcą kontynuować współpracę. Duma Katalonii musiała jednak dogadać się z Al-Hilal ws. transferu.

Z informacji dziennika Sport wynika, że porozumienie pomiędzy klubami zostało osiągnięte. Strony dogadały się ws. kwoty transferu, która nie przekroczy 10 milionów euro. Cancelo podpisze z Barceloną dwuletni kontrakt do końca czerwca 2028 roku.

Jest to jego druga przygoda w klubie. Wcześniej był związany z Blaugraną w sezonie 2023/2024, gdy został wypożyczony na jeden rok z Manchesteru City, z którym sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów. Łącznie rozegrał w klubie 65 spotkań i strzelił 6 bramek.