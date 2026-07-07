Wiadomo kiedy, Haaland mógłby dołączyć do Realu Madryt!

Erling Haaland już latem przyszłego roku może dołączyć do Realu Madryt. Według informacji Carlosa Carpio z "OKDiario" rosną na to szanse, a sam gwiazdor chce dokonać tego ruchu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Lato 2027 czasem wielkiego transferu Haalanda do Realu?

Erling Haaland błyszczy podczas obecnych finałów Mistrzostw Świata 2026, ale trudno się dziwić, gdyż napastnik jest w świetnej formie, a do tego partnerzy z reprezentacji Norwegii także złapali wiatr w żagle. Nic więc dziwnego, że coraz więcej mówi się o tym, że gwiazdor może opuścić Manchester City. Pierwsze takie głosy pojawiły się w momencie, gdy z klubem żegnał się Pep Guardiola, a oliwy do ognia dolał ostatnio ojciec napastnika.

Stwierdził on bowiem, że każdy chciałby grać w takim klubie jak Królewscy. Ci od dawna mają na niego chęć i okazuje się, że za jakiś czas opcja ta może się zmaterializować. Według informacji, które przekazał Carlos Carpio z „OKDiario”, rosną szanse na transfer Haalanda do Realu Madryt w lecie 2027 roku. Sam piłkarz ma być chętny na ten ruch, a czas pozostały pozwoli przygotować odpowiednie fundusze Los Blancos.

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Erling Haaland ma za sobą kolejny znakomity sezon. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 52 spotkaniach, zdobywając 38 bramek i dokładając do tego 9 asyst. Statystyki napastnika Manchesteru City robią ogromne wrażenie i trudno się dziwić, że wymieniany jest w gronie najlepszych graczy obecnie na świecie. Od momentu dołączenia do zespołu „Obywateli” Norweg rozegrał 198 meczów, w których strzelił aż 162 gole. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa 25-letniego snajpera wynosi obecnie 200 milionów euro.

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