Nowe przepisy na MŚ 2026. Tego nie będzie można wnieść na stadion

Mistrzostwa Świata 2026 odbędą się bez jednego z najbardziej charakterystycznych atrybutów kibiców. FIFA wprowadzi ograniczenia na trybunach, o czym informuje Reuters.

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: MŚ 2026

Mundial 2026 bez kultowego elementu? FIFA nie zostawiła wątpliwości

Mistrzostwa Świata 2026 przyniosą nie tylko sportowe emocje, ale również zmiany dotyczące zasad obowiązujących kibiców na stadionach. Jak informuje Reuters, FIFA podjęła decyzję o zakazie używania vuvuzeli podczas spotkań tegorocznego mundialu organizowanego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Vuvuzele na stałe zapisały się w historii piłki nożnej podczas mistrzostw świata w Republice Południowej Afryki w 2010 roku. Charakterystyczny, jednostajny dźwięk tych instrumentów wywoływał jednak skrajne reakcje wśród kibiców, zawodników i komentatorów. Według informacji przekazanych przez media, właśnie ten aspekt miał wpłynąć na decyzję światowej federacji.

Reuters podał, że FIFA uznała dźwięk wydawany przez vuvuzele za zbyt głośny i monotonny. Wielu obserwatorów porównywało go do odgłosu roju pszczół, co utrudniało odbiór widowiska zarówno na stadionach, jak i przed telewizorami.

Zakaz nie ograniczy się jednak wyłącznie do vuvuzeli. Według źródła, podczas mundialu kibice nie będą mogli korzystać również z gwizdków, klaksonów oraz innych urządzeń generujących nadmierny hałas. Światowa fereacja chce w ten sposób zadbać o komfort uczestników wydarzenia oraz odpowiednie warunki do przeprowadzania spotkań.

Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Turniej będzie wyjątkowy nie tylko ze względu na organizację w trzech krajach, ale także z powodu rozszerzonej liczby uczestników.