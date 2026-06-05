Newcastle United wybrało nowego bramkarza. Transfer prosto z Francji

Ewen Jaouen zasili szeregi Newcastle United
Newcastle United dopina transfer utalentowanego bramkarza. Jak informuje Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sport”, klub z Premier League osiągnął pełne porozumienie ze Stade de Reims w sprawie pozyskania Ewena Jaouena. Umowa została już uzgodniona, a do finalizacji transferu pozostały jedynie ostatnie formalności.
Według niemieckiego dziennikarza ,kwota transferu wyniesie około 23 milionów euro plus bonusy. Sam zawodnik uzgodnił już warunki kontraktu, który ma obowiązywać do czerwca 2030 roku. W najbliższych dniach Jaouen przejdzie testy medyczne i oficjalnie zostanie nowym zawodnikiem Newcastle United.
W klubie nie zakładają, że młody bramkarz od razu zostanie numerem jeden między słupkami. Jednak włodarze The Magpies widzą w nim ogromny potencjał i zawodnika, który w kolejnych latach może stać się ważną postacią zespołu. W ostatniej kampanii Jaouen zanotował 34 występy na drugim poziomie rozgrywkowym we Francji.
W ostatnich miesiącach Jaouen był łączony z wieloma gigantami. 20-letni golkiper odwiedził obiekty Chelsea, a także znajdował się na radarze Realu Madryt. Miniony sezon Francuz spędził na wypożyczeniu w drugoligowym USL Dunkerque. Po zakończeniu wypożyczenia wrócił do Stade Reims, ale wszystko wskazuje na to, że jego pobyt we Francji dobiega końca.