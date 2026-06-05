Newcastle United wybrało nowego bramkarza. Transfer prosto z Francji

Newcastle United finalizuje transfer francuskiego bramkarza. Jak ujawnia Florian Plettenberg, Ewen Jaouen ze Stade de Reims uzgodnił już kontrakt z angielskim klubem.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Ewen Jaouen zasili szeregi Newcastle United

Newcastle United dopina transfer utalentowanego bramkarza. Jak informuje Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sport”, klub z Premier League osiągnął pełne porozumienie ze Stade de Reims w sprawie pozyskania Ewena Jaouena. Umowa została już uzgodniona, a do finalizacji transferu pozostały jedynie ostatnie formalności.

Według niemieckiego dziennikarza ,kwota transferu wyniesie około 23 milionów euro plus bonusy. Sam zawodnik uzgodnił już warunki kontraktu, który ma obowiązywać do czerwca 2030 roku. W najbliższych dniach Jaouen przejdzie testy medyczne i oficjalnie zostanie nowym zawodnikiem Newcastle United.

W klubie nie zakładają, że młody bramkarz od razu zostanie numerem jeden między słupkami. Jednak włodarze The Magpies widzą w nim ogromny potencjał i zawodnika, który w kolejnych latach może stać się ważną postacią zespołu. W ostatniej kampanii Jaouen zanotował 34 występy na drugim poziomie rozgrywkowym we Francji.

🚨💥 Ewen Jaouen to Newcastle – DONE DEAL ✔️



Agreement in principle with Stade Reims. Only a few final details remain to be sorted out. Around €23m plus bonuses. Contract until 2030 after @canalplus. Confirmed. Medical and signing are still being scheduled. #NUFC view his… pic.twitter.com/ykqSvIUrSP — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 5, 2026

W ostatnich miesiącach Jaouen był łączony z wieloma gigantami. 20-letni golkiper odwiedził obiekty Chelsea, a także znajdował się na radarze Realu Madryt. Miniony sezon Francuz spędził na wypożyczeniu w drugoligowym USL Dunkerque. Po zakończeniu wypożyczenia wrócił do Stade Reims, ale wszystko wskazuje na to, że jego pobyt we Francji dobiega końca.