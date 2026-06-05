Nagelsmann ma spory problem. Niemiecka gwiazda może opuścić mundial

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Lennart Karl nabawił się kontuzji. Niemcy zaniepokojeni

Lennart Karl miał być jedną z największych gwiazd reprezentacji Niemiec podczas zbliżających się mistrzostw świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Turniej zostanie rozegrany w dniach od 11 czerwca do 19 lipca, jednak nie ma pewności, czy 18-letni ofensywny pomocnik będzie mógł wziąć w nim udział. Niepokojące informacje dotyczące największego talentu Bayernu Monachium przekazał Fabrizio Romano. Nasi zachodni sąsiedzi z niecierpliwością oczekują na kolejne komunikaty dotyczące stanu zdrowia młodego zawodnika.

Jak się okazuje, Karl doznał urazu podczas ostatniej sesji treningowej reprezentacji Niemiec. Głos w tej sprawie zabrał już Julian Nagelsmann, który potwierdził problemy zdrowotne swojego podopiecznego. – Nie wygląda to dobrze. Pojechał do szpitala, gdzie przejdzie szczegółowe badania. Musimy poczekać na diagnozę i zobaczyć, czy będzie mógł zagrać na mistrzostwach świata. W innym wypadku powołamy w jego miejsce innego zawodnika – powiedział selekcjoner, cytowany przez włoskiego dziennikarza. Ostateczna decyzja ma zapaść po analizie wyników badań.

Dla Lennarta Karla byłaby to pierwsza wielka impreza reprezentacyjna w karierze. Utalentowany piłkarz zadebiutował w dorosłej kadrze Niemiec w marcu tego roku i zdążył rozegrać trzy spotkania, notując jedną asystę. Ofensywny pomocnik ma za sobą również bardzo udany sezon w Bayernie Monachium. W 40 meczach zdobył dziewięć bramek i zaliczył osiem asyst w koszulce ekipy Die Roten, potwierdzając ogromny potencjał. Według szacunków serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 60 milionów euro.