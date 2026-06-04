Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczynają się już za tydzień. Poznaliśmy kadry wszystkich reprezentacji. Wiemy także, który klub wysyła największą liczbę graczy na mundial.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: AT&T Stadium

MŚ 2026: angielski gigant na szczycie

W zbliżającym się turnieju weźmie udział 48 drużyn. To absolutny rekord – do tej pory na mundialu rywalizowały maksymalnie 32 ekipy. Zwiększona liczba zespołów oznacza, że w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych pojawi się odpowiednio więcej zawodników.

Na tydzień przed startem MŚ 2026 znamy już kadry wszystkich uczestników zmagań. Który klub może pochwalić się najliczniejszą reprezentacją? Pierwsze miejsce tym zestawieniu zajmuje Manchester City – aż 19 piłkarzy Obywateli zamelduje się w Ameryce Północnej.

James Trafford, Marc Guehi, Nico O’Reilly, John Stones (Anglia), Bernardo Silva, Ruben Dias, Matheus Nunes (Potugalia), Tijjani Reijnders, Nathan Ake (Holandia), Mateo Kovacic, Josko Gvardiol (Choracja), Erling Haaland (Norwegia), Omar Marmoush (Egipt), Rayan Cherki (Francja), Jeremy Doku (Belgia), Rodri (Hiszpania), Rayan Ait-Nouri (Algieria), Antoine Semenyo (Ghana), Abdukodir Chusanow (Uzbekistan) – to zawodnicy The Citizens, którzy otrzymali powołanie na mundial.

MŚ 2026 – kluby z największą liczbą reprezentantów: