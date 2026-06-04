Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczynają się już za tydzień. Na mundialu nie zabraknie systemu VAR. Doczeka on się kilku istotnych zmian, które podsumowuje ESPN.

Craig Mercer/ Alamy Na zdjęciu: system VAR

MŚ 2026: VAR z nowymi uprawieniami

Mundial w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych to rekordowa liczba drużyn (48 zamiast 32), a co za tym idzie, rekordowa liczba meczów i potencjalnie rekordowa liczba błędów sędziowskich. By ograniczyć pomyłki arbitrów, na system VAR na Mistrzostwa Świata 2026 doczekał się kilku ważnych „aktualizacji”.

ESPN posumował listę zmian, które zostaną wprowadzone w działaniu systemu na MŚ 2026. Te sytuacje będzie można weryfikować za pomocą VAR-u:

nieprawidłowo przyznany rzut rożny, ale tylko pod warunkiem, że nie opóźnia to wznowienia gry

wszelkie faule ofensywne popełnione przed rozpoczęciem gry. Wcześniej nie uznawano fauli, dopóki piłka nie była w grze, ale teraz VAR może interweniować i zaproponować sankcje dyscyplinarne, gdy wznowienie gry skutkowało golem, rzutem karnym, rzutem rożnym lub rzutem wolnym

czerwoną kartkę przyznaną za drugą żółtą kartkę, która jest ewidentnie niesłuszna.

przypadek pomyłki, gdy zawodnik zostaje ukarany żółtą lub czerwoną kartką za faul popełniony przez innego gracza

W ten sposób rywalizacja na mundialu ma być zdecydowanie bardziej sprawiedliwa. Wspomniane wyżej zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie także w innych rozgrywkach, takich jak Liga Mistrzów.