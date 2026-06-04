MŚ 2026: VAR z nowymi uprawieniami
Mundial w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych to rekordowa liczba drużyn (48 zamiast 32), a co za tym idzie, rekordowa liczba meczów i potencjalnie rekordowa liczba błędów sędziowskich. By ograniczyć pomyłki arbitrów, na system VAR na Mistrzostwa Świata 2026 doczekał się kilku ważnych „aktualizacji”.
ESPN posumował listę zmian, które zostaną wprowadzone w działaniu systemu na MŚ 2026. Te sytuacje będzie można weryfikować za pomocą VAR-u:
- nieprawidłowo przyznany rzut rożny, ale tylko pod warunkiem, że nie opóźnia to wznowienia gry
- wszelkie faule ofensywne popełnione przed rozpoczęciem gry. Wcześniej nie uznawano fauli, dopóki piłka nie była w grze, ale teraz VAR może interweniować i zaproponować sankcje dyscyplinarne, gdy wznowienie gry skutkowało golem, rzutem karnym, rzutem rożnym lub rzutem wolnym
- czerwoną kartkę przyznaną za drugą żółtą kartkę, która jest ewidentnie niesłuszna.
- przypadek pomyłki, gdy zawodnik zostaje ukarany żółtą lub czerwoną kartką za faul popełniony przez innego gracza
W ten sposób rywalizacja na mundialu ma być zdecydowanie bardziej sprawiedliwa. Wspomniane wyżej zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie także w innych rozgrywkach, takich jak Liga Mistrzów.