Burza przed MŚ 2026. Iran wzywa FIFA do radykalnej decyzji

Reprezentacja Iranu może nie wystąpić na MŚ 2026. Tymczasem ostatnio konkretną wypowiedzią o jednym z gospodarzy turnieju podzielił się minister sportu Iranu.

Niepokój wokół mundialu. Iran stawia sprawę jasno

Reprezentacja Iranu może zbojkotować zbliżający się mundial w Ameryce Północnej. Tymczasem ostatnio z konkretnym apelem wyróżnił się minister sportu Iranu – Ahmad Donyamali.

– FIFA powinna odebrać Stanom Zjednoczonym prawo do organizacji mistrzostw świata – powiedział polityk cytowany przez SNN.it.

– Gdyby turniej odbył się w Meksyku, być może moglibyśmy podjąć jakieś kroki. Mistrzostwa świata są już za dwa, trzy miesiące, a my wciąż jesteśmy w stanie wojny, a podróże lotnicze i wszystko inne odbywają się na specjalnych warunkach. Z drugiej strony oni sami grożą, że narażą naszą drużynę na niebezpieczeństwo – zaznaczył Donyamali.

– Biorąc pod uwagę zachowanie, psychozę i sprzeczne wypowiedzi prezydenta USA, naturalnie bardzo niepokoi nas bezpieczeństwo naszych dzieci w Stanach Zjednoczonych – podkreślił irański minister sportu.

– Jeśli Meksyk, wspólnie z FIFA, stworzy warunki do organizacji naszych meczów w Meksyku, naturalnie będziemy mogli podjąć działania w tej sprawie. Jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację wojenną, okoliczności te jeszcze się nie zmaterializowały – powiedział polityk.

– Mam nadzieję, że warunki będą takie, że nasi piłkarze będą mogli wziąć udział w mistrzostwach świata, ale na razie takie okoliczności nie zostały jeszcze spełnione – podsumował Donyamali.

Reprezentacja Iranu w fazie grupowej ma rywalizować w grupie G. Jej przeciwnikami mają być: Belgia, Nowa Zelandia i Egipt.