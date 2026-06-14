Holandia – Japonia: przewidywane składy. Koeman ma poważny problem

Holandia rozpoczyna mistrzostwa świata meczem z Japonią. Oranje są faworytem grupy F, ale przed pierwszym spotkaniem Ronald Koeman musi poradzić sobie z kilkoma ważnymi absencjami.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Holandia i Japonia rozpoczynają walkę na mudnialu

Holandia przystępuje do turnieju po udanych występach na ostatnich wielkich imprezach. Pomarańczowi dotarli do półfinału Euro 2024, a także do ćwierćfinałów podczas ostatnich mistrzostw świata. Teraz celem jest kolejny krok i walka o pierwszy tytuł mistrzów świata w historii. Do tej pory trzykrotnie przegrywali w finałach.

Japonia tradycyjnie liczy na awans do fazy pucharowej i sprawienie kilku niespodzianek. Azjaci dysponują doświadczonym zespołem, który potrafi być bardzo niewygodny dla europejskich rywali.

Problemy kadrowe przed pierwszym meczem

Największym zmartwieniem Holendrów jest sytuacja Barta Verbruggena. Bramkarz doznał urazu biodra podczas ostatniego meczu kontrolnego i jego występ stoi pod znakiem zapytania. W razie potrzeby między słupkami pojawi się Mark Flekken.

Ronald Koeman nie może również skorzystać z Juriena Timbera, Jerdy’ego Schoutena, Matthijsa de Ligta oraz Xaviego Simonsa. W ataku trwa natomiast rywalizacja o miejsce na środku pomiędzy Memphisem Depayem a Donyellem Malenem.

Japonia przyjechała na mundial bez kapitana Wataru Endo, który zakończył reprezentacyjną karierę po problemach zdrowotnych. Kontuzja wyeliminowała także Kaoru Mitomę. W ofensywie największe nadzieje mają spoczywać na Takefusie Kubo, Junyi Ito i Ayase Uedzie.

Przewidywane składy na mecz Holandia – Japonia

Holandia: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Reijnders, Gakpo; Depay

Japonia: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Doan, Kamada, Tanaka, Nakamura; J. Ito, Kubo; Ueda