Niemcy – Curacao: przewidywane składy na mecz fazy grupowej MŚ 2026

09:54, 14. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Niemcy, choć nie są wyraźnymi faworytami, zaczynają dziś swoją walkę o 5. triumf na Mistrzostwach Świata. W pierwszym meczu zmierzą się z debiutującym na mundialu Curacao. Oto przewidywane składy na mecz.

Florian Wirtz i Jamal Musiala
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Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz i Jamal Musiala

Niemcy w pierwszym meczu zagrają z Curacao

Niemcy na ostatnim mundialu rozczarowały i odpadły już w fazie grupowej. Teraz z pewnością liczą na lepszy rezultat. Dziś o 19:00 czeka ich pierwsze spotkanie w grupie E, gdzie zmierzą się z debiutującą na mistrzostwach reprezentacją Curacao.

Chociażby ze względu na ten fakt to nasi sąsiedzi są zdecydowanym faworytem w tym meczu, a każdy inny wynik niż ich zwycięstwo będzie sensacją.

Do dyspozycji Juliana Nagelsmanna niedostępny będzie rewelacyjny Lennart Karl. Tuż przed turniejem 18-letni pomocnik Bayernu Monachium niestety nabawił się kontuzji mięśniowej w trakcie treningu. W jego miejsce powołany został Assan Ouedraogo z RB Lipsk.

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Z kolei Curacao prowadzone przez słynnego szkoleniowca Dicka Advocaata czeka niełatwe zadanie. Mimo to 78-letni Holender będzie chciał ponownie zaprezentować się na mundialu. W przeszłości najstarszy selekcjoner w historii mundialu poprowadził Holandię do ćwierćfinału w 1994 roku, a w 2006 nie wyszedł z grupy z Koreą Południową.

Curacao to państwo, w który mieszka około 158 tysięcy osób, co czyni ich najmniejszym uczestnikiem mundialu w historii.

Przewidywane składy na mecz Niemcy – Curacao

Niemcy: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlovic – Sane, Musiala, Wirtz – Havertz

Curacao: Room – Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo, Fonville – L. Bacuna, Comenencia, J. Bacuna – Chong, Locadia

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