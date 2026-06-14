FC Barcelona może stracić gwiazdę. W grze 80 mln euro

20:48, 14. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  as.com

FC Barcelona chce latem sprowadzić środkowego napastnika. Wcześniej jednak Duma Katalonii może rozważyć sprzedaż Raphinhy – donosi "AS".

Hansi Flick
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Raphinha na radarze klubów z Arabii Saudyjskiej

FC Barcelona przygotowuje się do jednego z najważniejszych okien transferowych ostatnich lat. Głównym celem katalońskiego klubu będzie znalezienie następcy Roberta Lewandowskiego. Po odejściu polskiego napastnika, który przez cztery sezony był kluczową postacią zespołu powstała wyraźna luka w ataku.

Wymarzonym kandydatem Barcelony jest Julian Alvarez z Atletico Madryt. Argentyńczyk od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń, ale w grze pozostaje także Real Madryt. Pierwsza oferta miała zostać odrzucona, a negocjacje są wyjątkowo trudne.

W tej sytuacji Barcelona musi rozważyć sposoby na sfinansowanie transferów. Transfer argentyńskiego napastnika byłby bardzo kosztowny, dlatego w grę może wejść duża sprzedaż jednego z obecnych zawodników. Jak donosi „AS”, zainteresowanie Raphinhą wykazują saudyjskie kluby Al-Hilal i Al-Nassr, które chcą zaoferować nawet 80 milionów euro.

Jednak na ten moment nie ma sygnałów, by Raphinha był zainteresowany odejściem z Camp Nou. Reprezentant Brazylii stał się jednym z kluczowych piłkarzy drużyny Hansiego Flicka. W klubie podkreśla się, że piłkarze o jego profilu są niezwykle trudni do zastąpienia.

W minionym sezonie 29-letni skrzydłowy rozegrał 33 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobył 21 bramek i zanotował osiem asyst. Kontrakt Raphiny obowiązuje do czerwca 2028 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości