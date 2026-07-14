Pululu kuszony przez Wieczystą. „Złożyliśmy bardzo wysoką ofertę”

Afimico Pululu po odejściu z Jagiellonii Białystok wciąż nie znalazł nowego klubu. W pewnym momencie próbę zakontraktowania gwiazdora podjęła Wieczysta Kraków. Sławomir Peszko potwierdził to w rozmowie dla TVP Sport.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Wieczysta próbowała przekonać Pululu. Nieskutecznie

Wieczysta Kraków przygotowuje się do historycznego, debiutanckiego sezonu na poziomie Ekstraklasy. Jej ruchy na rynku transferowym wyglądają bardzo ciekawie – tym razem stawia na młodszych zawodników, ogranych na niezłym poziomie. Oczywiście wciąż zdarzają się też głośne wzmocnienia, a takowym na pewno jest Antonio Milić, który jeszcze w minionym sezonie grał dla Lecha Poznań.

Krakowianie próbowali też przekonać do przeprowadzki Afimico Pululu. Gwiazdor opuścił tego lata Jagiellonię Białystok i wciąż nie znalazł nowego klubu. Wieczysta złożyła mu bardzo atrakcyjną propozycję, ale ten ją odrzucił. Sławomir Peszko przyznał, że był mocno zainteresowany hitowym transferem czołowego snajpera Ekstraklasy.

– Złożyliśmy mu bardzo wysoką ofertę. Ja w Bundeslidze takiej nie miałem. Nie przyjął jej i dalej czeka. Wielu piłkarzy tak działa. (…) My czasu dużo nie mamy, bo liga rusza za dwa tygodnie. Oczywiście, zostawiamy sobie możliwość zrobienia transferu w sierpniu. Jeśli ktoś nie trafi do klubu pierwszego wyboru, a my będziemy jego drugą albo trzecią opcją, a on dla nas pierwszą – możemy do tematu wrócić – wytłumaczył Peszko w wywiadzie dla TVP Sport. Przedstawiciel Wieczystej potwierdził również, że temat Pululu w klubie jest już definitywnie zamknięty.

Pululu był przymierzany też do Widzewa Łódź czy Górnika Zabrze. Wygląda na to, że definitywnie opuści Ekstraklasę i będzie kontynuował karierę w innej lidze.

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