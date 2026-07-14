Widzew Łódź tego lata pozyskał Mario Garcię. Nowy nabytek na łamach portalu "Łódzki Sport" zdradził, dlaczego wybrał ten zespół. Hiszpan patrzył na historię klubu oraz niesamowitą rzeszę kibiców.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Mario Garcia: To był główny powód, dla którego tutaj przyszedłem

Widzew Łódź przygotowuje się do nowego sezonu. Władze klubu mają ogromne ambicje, więc tego lata dokonały interesujących wzmocnień. Do drużyny prowadzonej przez Aleksandara Vukovicia trafił m.in. Mario Garcia. Hiszpański obrońca wyjawił kulisy, dlaczego skusił się na przeprowadzkę do tej drużyny PKO Ekstraklasy.

– Moje pierwsze wrażenie było takie, że to drużyna z historią i niesamowitą rzeszą fanów, i to był główny powód, dla którego tutaj przyszedłem. Było trudno opuścić Hiszpanię, ale podjąłem taką decyzję, bo chcę stawiać sobie nowe wyzwania i rozwijać się jako piłkarz. Karierę w Hiszpani- będę dobrze wspominał, ale zdecydowałem się na podjęcie kolejnego kroku w karierze. Jestem bardzo szczęśliwy i nie mogę się doczekać, żeby zacząć – mówił zawodnik na łamach portalu „Łódzki Sport”.

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Mario Garcia wyjawił również, że przed przeprowadzką badał temat Widzewa Łódź. Hiszpan dopytywał swojego rodaka – Frana Alvareza – o tym, jak wygląda codzienne życie w tym zespole.

– Rozmawiałem z Franem, napisał do mnie około tygodnia temu. Rozmawiałem z nim, żeby dowiedzieć się, jak wyglądają treningi, codzienne sprawy i wszystko związane z klubem – zdradził.

Widzew Łódź pozyskał Mario Garcię na zasadzie transferu definitywnego z Racingu Santander. Koszt transakcji wyniósł około pół miliona euro, a zawodnik związał się z polskim zespole umową do 30 czerwca 2029 roku.