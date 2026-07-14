Superkomputer BETSiE wskazał faworyta półfinału Francja – Hiszpania. Oto szanse obu drużyn na zwycięstwo, awans i mistrzostwo świata.

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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja faworytem meczu z Hiszpanią

Francja ma większe szanse na wygranie półfinału mistrzostw świata z Hiszpanią. Według wyliczeń superkomputera BETSiE prawdopodobieństwo zwycięstwa Francuzów w regulaminowym czasie gry wynosi 41,9 procent.

Hiszpanii przyznano 33,4 procent szans na wygraną. Możliwość remisu po 90 minutach została oceniona na 24,7 procent. Prognoza wskazuje więc Francję, ale nie przewiduje zdecydowanej przewagi zespołu Didiera Deschampsa.

Jeszcze mniejsza różnica pojawia się przy szansach na awans do finału. Francja ma 56,8 procent, a Hiszpania 43,2 procent. W tym przypadku uwzględniono także możliwość dogrywki i konkursu rzutów karnych.

Przewidywana liczba goli Francji wynosi 1,43, a Hiszpanii 1,25. Łączna prognoza to 2,68 bramki. Szanse na co najmniej trzy gole wynoszą 50,2 procent, natomiast możliwość wyniku poniżej tej granicy oceniono na 49,8 procent.

Prognoza Francja Hiszpania Zwycięstwo w 90 minutach 41,9% 33,4% Awans do finału 56,8% 43,2% Zdobycie mistrzostwa świata 33,0% 22,8% Przewidywana liczba goli 1,43 1,25

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Kiedy mecz Francja – Hiszpania?

Półfinał Francja – Hiszpania odbędzie się we wtorek, 14 lipca 2026 roku. Początek spotkania w Dallas zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego.

Francuzi są również wyżej oceniani w prognozie dotyczącej końcowego triumfu na mundialu. Ich szanse na mistrzostwo wynoszą 33 procent. Hiszpania ma 22,8 procent.

Drugi półfinał zostanie rozegrany dzień później. Anglia zmierzy się z Argentyną 15 lipca o godzinie 21:00 w Atlancie.