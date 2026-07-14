Kiedy finał mistrzostw świata 2026? Sprawdź datę, godzinę meczu oraz informacje o transmisji finału mundialu w telewizji i internecie.

Obserwuj nas w

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Puchar Mistrzostw Świata

Kiedy finał mistrzostw świata 2026?

Finał mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany w niedzielę, 19 lipca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego.

O tytuł zagrają zwycięzcy dwóch półfinałów. Francja zmierzy się z Hiszpanią we wtorek, 14 lipca, a Argentyna zagra z Anglią dzień później. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 21:00.

Dzień przed finałem odbędzie się mecz o trzecie miejsce. W sobotę, 18 lipca, o godzinie 23:00 zagrają w nim przegrani półfinałów.

Etap Data Godzina Miejsce Francja – Hiszpania 14 lipca 2026 21:00 Dallas Argentyna – Anglia 15 lipca 2026 21:00 Atlanta Mecz o trzecie miejsce 18 lipca 2026 23:00 Miami Finał mistrzostw świata 19 lipca 2026 21:00 New Jersey

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie oglądać finał MŚ 2026

Transmisję finału mistrzostw świata przeprowadzi TVP1. Mecz będzie można obejrzeć również online w TVP VOD oraz na stronie sport.tvp.pl.

Dostępne będą także transmisje w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV. W tych samych miejscach kibice obejrzą oba półfinały mundialu.

Finał MŚ 2026: