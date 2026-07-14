Kiedy finał mistrzostw świata 2026?
Finał mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany w niedzielę, 19 lipca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego.
O tytuł zagrają zwycięzcy dwóch półfinałów. Francja zmierzy się z Hiszpanią we wtorek, 14 lipca, a Argentyna zagra z Anglią dzień później. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 21:00.
Dzień przed finałem odbędzie się mecz o trzecie miejsce. W sobotę, 18 lipca, o godzinie 23:00 zagrają w nim przegrani półfinałów.
|Etap
|Data
|Godzina
|Miejsce
|Francja – Hiszpania
|14 lipca 2026
|21:00
|Dallas
|Argentyna – Anglia
|15 lipca 2026
|21:00
|Atlanta
|Mecz o trzecie miejsce
|18 lipca 2026
|23:00
|Miami
|Finał mistrzostw świata
|19 lipca 2026
|21:00
|New Jersey
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Gdzie oglądać finał MŚ 2026
Transmisję finału mistrzostw świata przeprowadzi TVP1. Mecz będzie można obejrzeć również online w TVP VOD oraz na stronie sport.tvp.pl.
Dostępne będą także transmisje w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV. W tych samych miejscach kibice obejrzą oba półfinały mundialu.
Finał MŚ 2026:
- Data: 19 lipca 2026
- Godzina: 21:00 czasu polskiego
- Uczestnicy: zwycięzcy półfinałów Francja – Hiszpania i Argentyna – Anglia
- Transmisja: TVP1, TVP VOD, sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport i na smart TV