Kiedy finał mistrzostw świata 2026? Data, godzina i miejsce finału mundialu

07:33, 14. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Kiedy finał mistrzostw świata 2026? Sprawdź datę, godzinę meczu oraz informacje o transmisji finału mundialu w telewizji i internecie.

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Kiedy finał mistrzostw świata 2026?

Finał mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany w niedzielę, 19 lipca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego.

O tytuł zagrają zwycięzcy dwóch półfinałów. Francja zmierzy się z Hiszpanią we wtorek, 14 lipca, a Argentyna zagra z Anglią dzień później. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 21:00.

Dzień przed finałem odbędzie się mecz o trzecie miejsce. W sobotę, 18 lipca, o godzinie 23:00 zagrają w nim przegrani półfinałów.

EtapDataGodzinaMiejsce
Francja – Hiszpania14 lipca 202621:00Dallas
Argentyna – Anglia15 lipca 202621:00Atlanta
Mecz o trzecie miejsce18 lipca 202623:00Miami
Finał mistrzostw świata19 lipca 202621:00New Jersey

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Gdzie oglądać finał MŚ 2026

Transmisję finału mistrzostw świata przeprowadzi TVP1. Mecz będzie można obejrzeć również online w TVP VOD oraz na stronie sport.tvp.pl.

Dostępne będą także transmisje w aplikacji mobilnej TVP Sport i na smart TV. W tych samych miejscach kibice obejrzą oba półfinały mundialu.

Finał MŚ 2026:

  • Data: 19 lipca 2026
  • Godzina: 21:00 czasu polskiego
  • Uczestnicy: zwycięzcy półfinałów Francja – Hiszpania i Argentyna – Anglia
  • Transmisja: TVP1, TVP VOD, sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport i na smart TV

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