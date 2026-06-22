Raphinha nie rezygnuje z MŚ. Wtedy wróci do gry

Raphinha doznał kontuzji mięśniowej w pierwszej połowie meczu Brazylia - Haiti. Chociaż media informowały o możliwej dłuższej absencji napastnika, to Diario Sport przedstawia nowe i pozytywne wieści w tej kwestii.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha opuści dwa mecze

Sezon 2025/26 nie był idealny dla reprezentanta Brazylii. Przynajmniej pod względem zdrowotnym. Raphinha z powodu urazów mięśniowych opuścił więcej niż 25 spotkań. Chociaż napastnik zakończył sezon z dorobkiem 21 goli i ośmiu asyst, to zabrakło go w kluczowych momentach walki o najwyższe cele.

Gwiazdor Canarinhos w pojedynku z Haiti doznał kolejnej kontuzji i opuścił murawę jeszcze przed przerwą. Pierwsze doniesienia sugerowały, że to koniec mundialu dla 29-latka. Jednak kolejne informacje są już zdecydowanie bardziej pozytywne. Piłkarz Barcelony walczy o pozostanie w kadrze.

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Diario Sport przekonuje, że Raphinha na pewno opuści dwa następne mecze Brazylii, a więc potyczkę ze Szkocją na zakończenie fazy grupowej i starcie w 1/16 finału. Były zawodnik Leeds United ma być gotowy na zmagania w 1/8 finału. Rywalizacja w tej fazie została zaplanowana od 4 do 7 lipca.