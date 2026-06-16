Problemy reprezentacji Anglii. Awaryjne powołanie po kontuzji gwiazdy

Reprezentacja Anglii w pierwszym meczu na mistrzostwach świata zmierzy się z Chorwacją. Tino Livramento doznał kontuzji i może nie wystąpić na mundialu - informuje "The Telegraph". Thomas Tuchel szykuje awaryjne powołanie dla Trevoha Chalobaha.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Tono Livramento kontuzjowany! Awaryjne powołanie w reprezentacji Anglii

Reprezentacja Anglii w 1. kolejce mistrzostw świata zmierzy się z Chorwacją w grupie L. Synowie Albionu kolejne mecze rozegrają przeciwko Ghanie (23 czerwca) oraz Panamie (27 czerwca), jednak już na samym starcie turnieju w kadrze Thomasa Tuchela pojawił się poważny problem kadrowy.

Jak wynika z doniesień „The Telegraph”, Tino Livramento doznał urazu podczas niedzielnego treningu. Obrońca Newcastle United został natychmiast poddany szczegółowym badaniom przez sztab medyczny reprezentacji Anglii, który ocenia skalę problemu oraz szanse zawodnika na występ w turnieju.

Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ Anglia rozpoczyna rywalizację już w środę meczem z Chorwacją, a kadra nie ma zbyt wiele czasu na ewentualne zmiany. Udział Livramento w mistrzostwach świata był już wcześniej niepewny. Obrońca opuścił końcówkę sezonu klubowego z powodu urazu uda, który wykluczył Anglika z gry na około pięć tygodni.

W przypadku wykluczenia Livramento z kadry, kandydatem do zastąpienia jest obrońca Chelsea – Trevoh Chalobah. Defensor The Blues znajduje się na liście rezerwowej i może otrzymać awaryjne powołanie. Chalobah ma na swoim koncie dotychczas jeden występ w seniorskiej reprezentacji Anglii, w której zadebiutował w czerwcu ubiegłego roku.