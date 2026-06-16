Francja kontra Senegal. Mbappe poluje na rekordy

Reprezentacja Francji po raz kolejny będzie chciała dotrzeć do finału mundialu. Jednak już na start Mistrzostw Świata 2026 czeka ją niełatwe zadanie, gdyż zmierzy się z Senegalem.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Historia o tym jak Senegal ograł Francję

Dla obu reprezentacji jest to inauguracyjne starcie na Mistrzostwach Świata 2026 w Grupie I (w której grają również Norwegia oraz Irak). Co ciekawe, obie drużyny spotkały się dotychczas tylko raz, także na mundialu. Podczas MŚ 2002 roku w Korei Południowej i Japonii, debiutujący wówczas Senegal sensacyjnie pokonał naszpikowaną gwiazdami i broniącą tytułu Francję 1:0 po bramce niestety nieżyjącego już Papy Bouby Diopa.

Dziś Lwy Terangi spróbują powtórzyć ten sukces, podczas gdy Trójkolorowi chcą od pierwszego meczu wysłać jasny sygnał, że interesuje ich wyłącznie złoto. Po raz trzeci z rzędu będą próbowali dotrzeć do finału tych rozgrywek. W 2018 roku udało się go wygrać, jednak już 4 lata później lepsza okazała się reprezentacja Argentyny z Lionelem Messim w składzie.

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Podopieczni Didiera Deschampsa przylecieli do Ameryki Północnej po bardzo udanych eliminacjach. Wygrali oni 5 z 6 meczów i jeden zremisowali. Naturalnie to oni są faworytem dzisiejszego starcia.

Czy Senegal postawi się Francji?

Senegal to jednak zespół, który nie da się łatwo zdominować i zepchnąć do rozpaczliwej obrony własnego pola karnego. Reprezentacja z Afryki charakteryzuje się fizyczną intensywnością oraz bezkompromisowością. W eliminacjach podobnie jak Francuzi także nie przegrali żadnego meczu. Zanotowali oni 7 zwycięstw i 3 remisy.

Jeśli Senegal zdoła przetrwać początkowy napór i narzuci faworytom swój styl gry, możemy być świadkami ciekawego widowiska. Ich największym dotychczasowym sukcesem jest awans do ćwierćfinału. Miało to miejsce podczas debiutu w 2002 roku. Później nie zdołali awansować na 3 kolejne mundiale aż wreszcie od 2018 roku, kiedy to znaleźli się w grupie z Polską wrócili na światową scenę i są na niej obecni do dziś. Teraz będzie to więc ich czwarty występ na MŚ.

Gwiazdy Francji i Senegalu

W kadrze Trójkolorowych cała uwaga skupia się na niszczycielskiej sile ofensywnej. Bezapelacyjnym liderem i kapitanem pozostaje Kylian Mbappe, który na amerykańskich boiskach będzie polował na miano najlepszego strzelca w historii reprezentacji Francji oraz jej występów na mundialach. Do wyrównania obu rekordów brakuje mu jednego trafienia.

Co więcej, mający 12 goli na koncie napastnik ma realną szansę na pobicie rekordu wszech czasów MŚ, do którego traci zaledwie cztery bramki. Zrównanie się z legendarnym Miroslavem Klose wydaje się dla snajpera Realu Madryt jedynie kwestią czasu.

Obok niego popłoch w szeregach rywali ma siać Michael Olise, który w ostatnim sprawdzianie przed turniejem zanotował hattricka w meczu towarzyskim z Irlandią Północną. Oprócz tego Deschamps ma do dyspozycji zdobywcę Złotej Piłki czyli Ousmane’a Dembele i wiele innych gwiazd na każdej pozycji, takich jak m.in. Dayot Upamecano czy Aurelien Tchouameni.

Po drugiej stronie barykady przywódcą jest wracający na wielką scenę Sadio Mane. Doświadczony skrzydłowy zrobi wszystko, by raz jeszcze natchnąć swoich rodaków do rzeczy wielkich. Kluczową rolę mogą odgrywać także napastnik Bayernu Monachium Nicolas Jackson czy Kalidou Koulibaly, który wrócił do gry po kontuzji.

Przewidywane składy na mecz Francja – Senegal

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Dembele, Olise, Doue – Mbappe

Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – Diarra, Camara, Pape Gueye – I. Ndiaye, Jackson, Mane

Kiedy mecz Francja – Senegal?

Mecz Francja – Senegal odbędzie się we wtorek 16 czerwca 2026 roku o godzinie 21:00. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.