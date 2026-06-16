Chelsea chce piłkarza Realu Madryt. Mourinho dał zielone światło

Chelsea jest zainteresowana sprowadzeniem Alvaro Carrerasa z Realu Madryt. Jak donosi AS, Jose Mourinho dał zielone światło na sprzedaż piłkarza po tym jak Los Blancos pozyskali innego lewego obrońcę.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Alvaro Carreras w Chelsea?! Mourinho pozwolił na sprzedaż obrońcy

Real Madryt przeprowadza duże zmiany w kadrze pierwszego zespołu. W poniedziałek (15 czerwca) ogłosili transfer nowego zawodnika. Został nim Marc Cucurella, za którego zapłacili Chelsea ok. 50 milionów euro. Obecnie w drużynie jest więc trzech lewych obrońców. Niewykluczone, że podjęta zostanie decyzja o sprzedaży jednego z nich, czyli Frana Garcii lub Alvaro Carrerasa.

Większym zainteresowaniem cieszy się na chwilę obecną Carreras. 23-latek znalazł się w kręgu zainteresowań Chelsea, o czym poinformował dziennik AS. Jose Mourinho dał zielone światło na sprzedaż dowolnego bocznego obrońcy.

Warto dodać, że nowym trenerem Chelsea został niedawno Xabi Alonso, który doskonale zna hiszpańskiego piłkarza. To właśnie u niego Carreras debiutował w barwach Los Blancos. Do ekipy ze stolicy Hiszpanii wrócił przed rokiem, a Królewscy zapłacili za niego 50 mln euro. Pierwszy sezon nie był do końca udany, więc możliwe, że jeśli otrzymają dobrą ofertę, skorzystają z okazji i zgodzą się go sprzedać. W minionych rozgrywkach wystąpił w 40 meczach, w których strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty.

Chelsea po sprzedaży Cucurelli na pewno będzie szukać lewego obrońcy. Carreras to jedna z opcji, a na liście życzeń znajdują się jeszcze Nathaniel Brown, Adrien Truffert, Alex Grimaldo oraz Rayan Ai-Nouri.