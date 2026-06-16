Urugwaj zawiódł na mundialu. Nowa Zelandia urwała punkty Iranowi

Urugwaj rozczarował w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata, remisując z Arabią Saudyjską (1:1). W drugim spotkaniu minionej nocy Nowa Zelandia podzieliła się punktami z Iranem po remisie (2:2).

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arabia Saudyjska - Urugwaj

Arabia Saudyjska sprawiła niespodziankę

Reprezentacja Urugwaju była zdecydowanym faworytem swojego inauguracyjnego meczu na mistrzostwach świata 2026 z Arabią Saudyjską. Boiskowa rzeczywistość okazała się jednak znacznie trudniejsza dla podopiecznych Marcelo Bielsy, którzy musieli ratować punkt w końcówce spotkania.

Już w pierwszej połowie Zielone Sokoły sprawiły sporą niespodziankę. W 38. minucie na listę strzelców wpisał się Abdulelah Al Amri, wyprowadzając Saudyjczyków na prowadzenie. Do przerwy faworyci nie potrafili znaleźć sposobu na dobrze zorganizowaną obronę przeciwników.

Niespodzianka do przerwy w Miami!



Arabia Saudyjska schodzi na przerwę z prowadzeniem 1:0 w starciu z Urugwajem! Bohaterem pierwszej połowy Abdulelah Al Amri! 🇸🇦🔥



Czy faworyci odpowiedzą po przerwie?



📺 Oglądaj drugą połowę meczu online ▶️ https://t.co/beYqVN0OlH pic.twitter.com/QMgHffQKIj — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 15, 2026

Po zmianie stron Urugwajczycy przejęli kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Piłkarze Bielsy długo utrzymywali się przy piłce i regularnie stwarzali zagrożenie pod bramką Arabii Saudyjskiej. Ich wysiłki zostały nagrodzone w 80. minucie. Wówczas do wyrównania doprowadził Maximiliano Araujo, ustalając wynik meczu na (1:1).

Falstart Urugwaju na mundialu! 🇺🇾



Urugwajczycy stracili punkty już w pierwszym meczu grupowym. Z Arabią Saudyjską uratowali jedynie remis po trafieniu Araújo w 80. minucie.



Przed ekipą La Celeste jeszcze dwa grupowe spotkania – z Hiszpanią i Republiką Zielonego Przylądka. pic.twitter.com/GDcTienSKL — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 16, 2026

W drugiej kolejce Urugwaj zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, która w swoim pierwszym spotkaniu bezbramkowo zremisowała z Hiszpanią. Arabia Saudyjska stanie natomiast przed jeszcze trudniejszym wyzwaniem, ponieważ jej rywalem będzie La Roja.

W drugim spotkaniu rozegranym w nocy z poniedziałku na wtorek reprezentacja Iranu zmierzyła się z Nową Zelandią w ramach grupy G. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wiele mówiło się jednak nie o wydarzeniach sportowych, lecz o kwestiach politycznych. Wokół meczu odbywały się protesty przeciwko irańskim władzom.

Nowozelandczycy znakomicie rozpoczęli spotkanie. Już w 7. minucie Elijah Just wykorzystał swoją okazję i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Irańczycy potrzebowali czasu, by odpowiedzieć, ale w 32. minucie doprowadzili do wyrównania za sprawą trafienia Ramina Rezaeiana.

ALEŻ POGRALI!



Nowa Zelandia na prowadzeniu z Iranem!



📲 Oglądaj mecz online ▶️ https://t.co/5dITmsDtQx pic.twitter.com/KpjrJHC3oV — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 16, 2026

Po przerwie ponownie błysnął Just. Napastnik Nowej Zelandii skompletował dublet. Irańczycy nie zamierzali jednak pogodzić się z porażką. Zespół Amira Ghalenoeiego ruszył do ataku, a w 68. minucie wyrównującą bramkę zdobył Mohammad Mohebi i starcie zakończyło się remisem (2:2).

Festiwal pięknych bramek fundują nam dziś Iran i Nowa Zelandia!



A to wciąż nie koniec – mecz trwa i wszystko może się jeszcze wydarzyć! 👀🍿



📲 Oglądaj mecz online ▶️ https://t.co/5dITmsDtQx pic.twitter.com/0qMwinWN6x — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 16, 2026

Po pierwszej kolejce grupy G zarówno Iran, jak i Nowa Zelandia mają na koncie po jednym punkcie. W drugiej serii spotkań Irańczycy zmierzą się z Belgią, natomiast Nowozelandczycy staną przed szansą na pierwsze zwycięstwo w turnieju w meczu z Egiptem.