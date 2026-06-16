MŚ 2026. Tabela grupy H po pierwszej kolejce

07:07, 16. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa Świata 2026: tabela grupy H po 1. kolejce. Każda z czterech drużyn ma na swoim koncie po jednym punkcie. Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, a Arabia Saudyjska z Urugwajem.

Lamine Yamal
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ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

MŚ 2026: tabela grupy H

Mistrzostwa Świata powoli zmierzają do końca pierwszej serii gier w fazie grupowej. Za nami dwa spotkania grupy H na mundialu, gdzie możemy obserwować jednego z faworytów do końcowego zwycięstwa, czyli reprezentację Hiszpanii. O awans do fazy pucharowej oprócz podopiecznych Luisa de la Fuente walczą także Urugwaj, Arabia Saudyjska oraz Republika Zielonego Przylądka.

Hiszpania pierwszy mecz na mundialu rozegrała z Republiką Zielonego Przylądka. Choć każdy nastawiał się na łatwe i wysokie zwycięstwo La Furia Roja, wynik był zupełnie inny. Mistrzowie Europy zaliczyli wpadkę, remisując bezbramkowo z afrykańską drużyną.

Podziałem punktów zakończyło się także starcie Arabii Saudyjskiej z Urugwajem. Co ciekawe, to podopieczni Marcelo Bielsy musieli gonić wynik. Dla Saudyjczyków na listę strzelców wpisał się Abdulelah Al Amri, a wyrównał Maximiliano Araujo.

DrużynaPunktyBilans bramek
1.Urugwaj11:1
2.Arabia Saudyjska11:1
3.Hiszpania10:0
4.Republika Zielonego Przylądka10:0

Wszystkie zespoły mają na swoim koncie po jednym punkcie. Liderem grupy H po 1. kolejce jest Urugwaj, a za ich plecami plasuje się Arabia Saudyjska. Hiszpania zajmuje 3. miejsce, a Republika Zielonego Przylądka zamyka stawkę. Warto dodać, że przy identycznej liczbie punktów o kolejności decyduje kolejno: bilans bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami, liczba strzelonych goli, łączny bilans bramek, liczba strzelonych goli, punkty fair play, miejsce w najnowszym rankingu FIFA oraz miejsce w aktualizowanym rankingu FIFA.

Terminarz 2. kolejki Mistrzostw Świata grupy H:

  • 21 czerwca 2026, godz. 18:00 – Hiszpania vs Arabia Saudyjska
  • 22 czerwca 2026, godz. 00:00 – Urugwaj vs Republika Zielonego Przylądka

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