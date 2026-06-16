MŚ 2026. Tabela grupy H po pierwszej kolejce

MŚ 2026: tabela grupy H
Mistrzostwa Świata powoli zmierzają do końca pierwszej serii gier w fazie grupowej. Za nami dwa spotkania grupy H na mundialu, gdzie możemy obserwować jednego z faworytów do końcowego zwycięstwa, czyli reprezentację Hiszpanii. O awans do fazy pucharowej oprócz podopiecznych Luisa de la Fuente walczą także Urugwaj, Arabia Saudyjska oraz Republika Zielonego Przylądka.
Hiszpania pierwszy mecz na mundialu rozegrała z Republiką Zielonego Przylądka. Choć każdy nastawiał się na łatwe i wysokie zwycięstwo La Furia Roja, wynik był zupełnie inny. Mistrzowie Europy zaliczyli wpadkę, remisując bezbramkowo z afrykańską drużyną.
Podziałem punktów zakończyło się także starcie Arabii Saudyjskiej z Urugwajem. Co ciekawe, to podopieczni Marcelo Bielsy musieli gonić wynik. Dla Saudyjczyków na listę strzelców wpisał się Abdulelah Al Amri, a wyrównał Maximiliano Araujo.
|Drużyna
|Punkty
|Bilans bramek
|1.
|Urugwaj
|1
|1:1
|2.
|Arabia Saudyjska
|1
|1:1
|3.
|Hiszpania
|1
|0:0
|4.
|Republika Zielonego Przylądka
|1
|0:0
Wszystkie zespoły mają na swoim koncie po jednym punkcie. Liderem grupy H po 1. kolejce jest Urugwaj, a za ich plecami plasuje się Arabia Saudyjska. Hiszpania zajmuje 3. miejsce, a Republika Zielonego Przylądka zamyka stawkę. Warto dodać, że przy identycznej liczbie punktów o kolejności decyduje kolejno: bilans bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami, liczba strzelonych goli, łączny bilans bramek, liczba strzelonych goli, punkty fair play, miejsce w najnowszym rankingu FIFA oraz miejsce w aktualizowanym rankingu FIFA.
Terminarz 2. kolejki Mistrzostw Świata grupy H:
- 21 czerwca 2026, godz. 18:00 – Hiszpania vs Arabia Saudyjska
- 22 czerwca 2026, godz. 00:00 – Urugwaj vs Republika Zielonego Przylądka