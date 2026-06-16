Real Madryt celuje w transfer prosto z Francji. Pomocnik łączony z gigantem

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Ayyoub Bouaddi błyszczy na mundialu. Marokańczyk na radarze Realu Madryt

Real Madryt dołącza do grona klubów zainteresowanych Ayyoubem Bouaddim, który reprezentuje barwy francuskiego Lille OSC. Reprezentant Maroka przyciąga coraz większą uwagę po świetnym występie na mistrzostwach świata, które w tym roku odbywają się w Stanach zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

18-letni Bouaddi wyszedł w podstawowym składzie reprezentacji Maroka w spotkaniu z Brazylią i od razu zrobił ogromne wrażenie. Mecz zakończył się remisem (1:1), a pomocnik był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników na boisku. Statystyki tylko potwierdzają jego wpływ na grę, gdyż tylko dwóch piłkarzy Canarinhos miało więcej kontaktów z piłką.

Marokańczyk imponował spokojem, dojrzałością i umiejętnością kontrolowania tempa gry w środku pola, co w tak młodym wieku wzbudza szczególne uznanie skautów największych klubów Europy. Po bardzo dobrym sezonie w Lille Bouaddi znajdował się na radarze wielu klubów.

Droga do wielkiej kariery

Jeszcze przed turniejem młody pomocnik był łączony m.in. z Paris Saint-Germain oraz Arsenalem. Według doniesień, Lille wycenia swojego zawodnika na około 70 milionów euro. Po meczu z Brazylią Bouaddi odniósł się do rosnących spekulacji transferowych. Podkreślił, że w pełni koncentruje się na turnieju, ale nie ukrywa, że zainteresowanie ze strony wielkich klubów jest dla niego powodem do dumy.

W przeszłości Bouaddi reprezentował Francję w młodzieżowych kategoriach wiekowych, a nawet pełnił funkcję kapitana kadry U-21. W zeszłym miesiącu zdecydował się jednak na zmianę reprezentacji i wybór Maroka, z którym właśnie zadebiutował na wielkiej imprezie. 18-latek jest związany z Lille kontraktem obowiązującym do lata 2029 roku. W minionym sezonie Marokańczyk rozegrał łącznie 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach.