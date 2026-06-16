Dudek wytypował finał mistrzostw świata 2026. Jeden faworyt już zawiódł

Jerzy Dudek wskazał swoich głównych kandydatów do triumfu na mundialu 2026. Były reprezentant Polski spodziewa się europejskiego finału, choć jeden z wielkich faworytów już nie zachwycił na początku turnieju.

Jack Ng/Alamy Na zdjęciu: Jerzy Dudek

Dudek stawia na Hiszpanię i Francję

Mistrzostwa świata 2026 dopiero się rozpoczęły, ale Jerzy Dudek już wskazał reprezentacje, które jego zdaniem mają największe szanse na końcowy triumf.

– Jeśli miałbym wskazać faworytów, to dla mnie są to Hiszpania i Francja. Nie wiem, jak Brazylia czy Argentyna są w stanie obronić swoją pozycję, ale gdybym miał obstawiać finał, to powiem: Francja z Hiszpanią – stwierdził w rozmowie z Piotrem Koźmińskim na Goal.pl.

Były bramkarz reprezentacji Polski i Realu Madryt nie ukrywa, że najwyżej ocenia obecnie dwa europejskie zespoły. Swoim typem podzielił się przed spotkaniem Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka (0:0), a więc ciekawe, czy teraz nie zmieniłby zdania na ten temat.

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Ronaldo i Messi nadal budzą podziw

W trakcie rozmowy Dudek został również zapytany o Cristiano Ronaldo, z którym występował w Realu Madryt. Legenda polskiej piłki przyznała, że z uznaniem patrzy na Portugalczyka i Leo Messiego, którzy mimo upływu lat wciąż rywalizują na najwyższym poziomie.

– Fajnie się patrzy na Cristiano Ronaldo czy Leo Messiego. To już ich końcówka, ale super, że wciąż mają tak dużą determinację do osiągania sukcesów – powiedział Dudek.

Były golkiper podkreślił również, że choć obaj nie mają już takiej dynamiki jak przed laty, nadal potrafią dawać kibicom wiele radości i pozostają ważnymi postaciami swoich reprezentacji.