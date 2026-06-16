Wisła Kraków zdecydowała ws. bramkarza. Jest oficjalny komunikat

Wisła Kraków podejmuje kolejne decyzje kadrowe. Wraz z wygasającym kontraktem drużynę opuszcza Anton Chichkan, który nie będzie kontynuował swojej kariery w Białej Gwieździe.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła ogłosiła ws. bramkarza. Odchodzi z klubu

Wisła Kraków konsekwentnie przygotowuje się do przyszłego sezonu. Do tej pory nie ogłosiła ani jednego letniego transferu, ale w mediach nie brakuje informacji o potencjalnych kandydatach do wzmocnienia drużyny. Priorytetem dla klubu było wyjaśnienie przyszłości tych, którym lada moment wygasają kontrakty. Biała Gwiazda dogadała się między innymi z Jordim Sanchezem czy Jamesem Igbekeme, a także pożegnała Josepha Colleya, Ardita Nikaja oraz Kamila Brodę. We wtorek pojawił się oficjalny komunikat w sprawie kolejnego zawodnika.

Przygodę z krakowskim klubem kończy Anton Chichkan, który ma w swoim dorobku Puchar Polski, zdobyty w 2024 roku. 30-latek w sezonie 2025/2026 był wyłącznie rezerwowym – wystąpił tylko w jednym meczu, w ramach ostatniej ligowej kolejki. Częściej grał dla trzecioligowych rezerw, gdzie uzbierał 10 spotkań.

Wisła zdecydowała się pożegnać Białorusina. Jego dorobek w klubie sięgnął 20 oficjalnych spotkań dla pierwszej drużyny, w których trzykrotnie zachowywał czyste konto.

Anton Chichkan opuszcza krakowską Wisłę. Białoruski bramkarz dołączył do Białej Gwiazdy w lutym 2024 roku i rozegrał 20 oficjalnych spotkań, występując w rozgrywkach ligowych, Pucharze Polski oraz europejskich pucharach. W jego wiślackim dorobku znalazło się również zdobycie… pic.twitter.com/sxgRvu39qg — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) June 16, 2026

Nie jest tajemnicą, że przed startem sezonu w Ekstraklasie Wisła szuka bramkarza, który będzie rywalizował z Patrykiem Letkiewiczem. Po odejściach Brody oraz Chichkana pojawiło się miejsce nawet na dwie nowe twarze. Jednym z głównych kandydatów jest dla Białej Gwiazdy Marcel Łubik, występujący ostatnio w Górniku Zabrze.