MŚ 2026. Tabela grupy G po pierwszej kolejce

MŚ 2026: tabela grupy G
Za nami dwa mecze w 1. kolejce grupy G na Mistrzostwach Świata 2026. O awans do fazy pucharowej walczy Belgia, Egipt, Iran i Nowa Zelandia. Po pierwszej serii spotkań żadna z drużyn nie wypracowała sobie przewagi w walce o zajęcie dwóch pierwszych miejsc. Oba mecze zakończyły się podziałem punktów, więc obecnie o kolejności w grupie decydują bramki.
W poniedziałek wieczorem (15 czerwca) Belgia podejmowała Egipt. O mały włos nie doszło do niespodzianki, ponieważ Egipcjanie prowadzili do 66. minuty. Wtedy bramkę samobójczą strzelił Mohamed Hany, przez co Belgowie urwali jeden punkt.
Drugi mecz odbył się we wtorek w nocy (16 czerwca) o 3:00 nad ranem. Nowa Zelandia, choć dwukrotnie wychodziła na prowadzenie za sprawą trafień Elijaha Henry’ego Justa nie była w stanie pokonać Iranu, remisując finalnie (2:2).
|Drużyna
|Liczba punktów
|Bilans bramek
|1.
|Nowa Zelandia
|1
|2:2
|2.
|Iran
|1
|2:2
|3.
|Belgia
|1
|1:1
|4.
|Egipt
|1
|1:1
Każda z drużyn w grupie G ma na swoim koncie jeden punkt. Po 1. kolejce liderem jest Nowa Zelandia, która wyprzedza Iran. Ze względu na bilans bramek 3. miejsce zajmuje Belgia, a stawkę zamyka Egipt. W przypadku identycznej liczby punktów o kolejności w grupie decyduje: bilans bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami, liczba strzelonych goli, łączny bilans bramek, liczba strzelonych goli, punkty fair play, miejsce w najnowszym rankingu FIFA oraz miejsce w aktualizowanym rankingu FIFA.
Terminarz 2. kolejki Mistrzostw Świata grupy G:
- 21 czerwca 2026, godz. 21:00 – Belgia vs Iran
- 22 czerwca 2026, godz. 03:00 – Nowa Zelandia vs Egipt