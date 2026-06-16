MŚ 2026. Tabela grupy G po pierwszej kolejce

07:20, 16. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa Świata 2026: tabela grupy G. Po 1. kolejce wszystkie drużyny mają na swoim koncie jeden punkt. Oba mecze zakończyły się remisem. O awans z grupy walczą Belgia, Egipt, Iran i Nowa Zelandia.

Romelu Lukaku
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Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

MŚ 2026: tabela grupy G

Za nami dwa mecze w 1. kolejce grupy G na Mistrzostwach Świata 2026. O awans do fazy pucharowej walczy Belgia, Egipt, Iran i Nowa Zelandia. Po pierwszej serii spotkań żadna z drużyn nie wypracowała sobie przewagi w walce o zajęcie dwóch pierwszych miejsc. Oba mecze zakończyły się podziałem punktów, więc obecnie o kolejności w grupie decydują bramki.

W poniedziałek wieczorem (15 czerwca) Belgia podejmowała Egipt. O mały włos nie doszło do niespodzianki, ponieważ Egipcjanie prowadzili do 66. minuty. Wtedy bramkę samobójczą strzelił Mohamed Hany, przez co Belgowie urwali jeden punkt.

Drugi mecz odbył się we wtorek w nocy (16 czerwca) o 3:00 nad ranem. Nowa Zelandia, choć dwukrotnie wychodziła na prowadzenie za sprawą trafień Elijaha Henry’ego Justa nie była w stanie pokonać Iranu, remisując finalnie (2:2).

DrużynaLiczba punktówBilans bramek
1.Nowa Zelandia12:2
2.Iran12:2
3.Belgia11:1
4.Egipt11:1

Każda z drużyn w grupie G ma na swoim koncie jeden punkt. Po 1. kolejce liderem jest Nowa Zelandia, która wyprzedza Iran. Ze względu na bilans bramek 3. miejsce zajmuje Belgia, a stawkę zamyka Egipt. W przypadku identycznej liczby punktów o kolejności w grupie decyduje: bilans bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami, liczba strzelonych goli, łączny bilans bramek, liczba strzelonych goli, punkty fair play, miejsce w najnowszym rankingu FIFA oraz miejsce w aktualizowanym rankingu FIFA.

Terminarz 2. kolejki Mistrzostw Świata grupy G:

  • 21 czerwca 2026, godz. 21:00 – Belgia vs Iran
  • 22 czerwca 2026, godz. 03:00 – Nowa Zelandia vs Egipt

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