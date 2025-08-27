Probierz z niego zrezygnował, ale zagra u Urbana. Powrót do reprezentacji Polski

Jan Urban w piątek ogłosi powołania do reprezentacji Polski. Na liście ma znaleźć się Tomasz Kędziora, o czym informuje Przegląd Sportowy Onet. Za kadencji Michała Probierza nie mógł liczyć na grę w kadrze.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Tomasz Kędziora wróci do reprezentacji Polski po dwóch latach przerwy

Reprezentacja Polski w poniedziałek (1 września) rozpocznie kolejne zgrupowanie. Tym razem w roli selekcjonera naszą kadrę poprowadzi Jan Urban. Były szkoleniowiec Górnika Zabrze poprowadzi Biało-Czerwonych w pozostałych meczach eliminacji Mistrzostw Świata 2026.

Za kilka dni, a dokładnie w piątek (29 sierpnia) ogłoszone zostaną powołania na wrześniowe mecze z Holandią i Finlandią. Wiadomo, że w kadrze nie znajdzie się Jakub Moder. Lista nieobecnych będzie dłuższa, ponieważ na miejsce w reprezentacji nie mogą liczyć Paweł Dawidowicz i Bartosz Bereszyński. Obaj piłkarze wciąż nie znaleźli nowych klubów, przez co brakuje im treningu i rytmu meczowego.

Wszystko wskazuje na to, że Jan Urban szykuje niespodziewany powrót do drużyny narodowej. Jak informuje Przegląd Sportowy Onet, powołania może być pewny Tomasz Kędziora. 31-latek gra aktualnie w Grecji, gdzie ma ważny kontrakt z PAOK-iem Saloniki.

Kędziora po raz ostatni zagrał w reprezentacji w październiku 2023 roku podczas meczu z Mołdawią. Później otrzymał jeszcze powołanie listopadowe zgrupowanie, ale mecz z Łotwą spędził na ławce rezerwowych. Od tego czasu Michał Probierz zrezygnował z obrońcy i pomijał go przy powołaniach. Po prawie dwóch latach ma wrócić do gry z orzełkiem na piersi. Jak dotąd zagrał w kadrze 32 spotkania.