Probierz z niego zrezygnował, ale zagra u Urbana. Powrót do reprezentacji Polski

Tomasz Kędziora wróci do reprezentacji Polski po dwóch latach przerwy
Reprezentacja Polski w poniedziałek (1 września) rozpocznie kolejne zgrupowanie. Tym razem w roli selekcjonera naszą kadrę poprowadzi Jan Urban. Były szkoleniowiec Górnika Zabrze poprowadzi Biało-Czerwonych w pozostałych meczach eliminacji Mistrzostw Świata 2026.
Za kilka dni, a dokładnie w piątek (29 sierpnia) ogłoszone zostaną powołania na wrześniowe mecze z Holandią i Finlandią. Wiadomo, że w kadrze nie znajdzie się Jakub Moder. Lista nieobecnych będzie dłuższa, ponieważ na miejsce w reprezentacji nie mogą liczyć Paweł Dawidowicz i Bartosz Bereszyński. Obaj piłkarze wciąż nie znaleźli nowych klubów, przez co brakuje im treningu i rytmu meczowego.
Ile punktów zdobędzie Polska w meczach z Holandią i Finlandią?
- 6
- 4
- 3
- 2
- 1
- 0
0 Votes
Wszystko wskazuje na to, że Jan Urban szykuje niespodziewany powrót do drużyny narodowej. Jak informuje Przegląd Sportowy Onet, powołania może być pewny Tomasz Kędziora. 31-latek gra aktualnie w Grecji, gdzie ma ważny kontrakt z PAOK-iem Saloniki.
Kędziora po raz ostatni zagrał w reprezentacji w październiku 2023 roku podczas meczu z Mołdawią. Później otrzymał jeszcze powołanie listopadowe zgrupowanie, ale mecz z Łotwą spędził na ławce rezerwowych. Od tego czasu Michał Probierz zrezygnował z obrońcy i pomijał go przy powołaniach. Po prawie dwóch latach ma wrócić do gry z orzełkiem na piersi. Jak dotąd zagrał w kadrze 32 spotkania.