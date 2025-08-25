Urban ma ból głowy! Reprezentant Polski opuści zgrupowanie

Jakub Moder nie weźmie udziału we wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Wszystko przez przewlekłe problemy z plecami, przez które nie zagrał jeszcze żadnego meczu w nowym sezonie - informuje portal Meczyki.pl.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jakub Moder nie weźmie udziału we wrześniowym zgrupowaniu

Reprezentacja Polski we wrześniu rozegra dwa mecze w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Nadchodzące zgrupowanie będzie inne niż poprzednie, ponieważ w międzyczasie doszło do zmiany selekcjonera. Odpowiedzialność za wyniki Biało-Czerwonych spoczęła na barkach Jana Urbana. Były szkoleniowiec Górnika Zabrze zadebiutuje w nowej roli w wyjazdowym spotkaniu z Holandią.

Oprócz meczu z kadrą Oranje naszą drużynę czeka także drugie starcie z Finlandią. Tym razem będzie to domowy pojedynek na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Poprzednie spotkanie z Suomi zakończyło się porażką (1:2).

Jeszcze w tym tygodniu Jan Urban ogłosi powołania na wrześniowe zgrupowanie. Reprezentacja Polski będzie musiała poradzić sobie bez jednego z kluczowych zawodników. Jak poinformował serwis Meczyki.pl ze względu na kontuzję zabraknie Jakuba Modera.

Moder od początku sezonu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Uraz pleców sprawił, że pomocnik nie wystąpił jeszcze w żadnym meczu w kampanii 2025/2026. Ostatnio przebywał w Polsce, gdzie za zgodą Feyenoordu przeszedł dodatkowe badania w Poznaniu. Holenderski klub w związku z kontuzją nie wyraził zgody na udział w zgrupowaniu. Póki co nie wiadomo jak długo potrwa przerwa w grze 26-latka.

Zimą bieżącego roku Moder zamienił Brighton na Feyenoord za nieco ponad milion euro. Dla zespołu z Rotterdamu transfer polskiego piłkarza okazał się strzałem w dziesiątkę. Bardzo szybko wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce, stając się kluczowym zawodnikiem w środku pola. Niejednokrotnie za pracę na treningach oraz wpływ na grę zespołu chwalił go Robin van Persie.