Martinez tłumaczył się po meczu. W centrum Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo znalazł się w centrum dyskusji po remisie Portugalii z DR Kongo na MŚ 2026. Selekcjoner Roberto Martinez wyjaśnił z kolei swoją decyzję o braku zmiany napastnika.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Roberto Martinez o tym, dlaczego nie zmienił Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo i reprezentacja Portugalii nie zdołali pokonać DR Kongo, remisując w środę z ekipą z Afryki (1:1) na mundialu. Po spotkaniu w mediach pojawiła się fala krytyki skierowana w stronę doświadczonego napastnika, jednak selekcjoner Roberto Martinez stanął w jego obronie i wyjaśnił jedną z kluczowych decyzji taktycznych.

– Nie miało to żadnego sensu, ściągać z boiska Cristiano Ronaldo, który jest najlepszym strzelcem goli w historii. Szczególnie w momencie, kiedy szukaliśmy goli – powiedział selekcjoner Portugalczyków cytowany na platformie X przed dziennikarza Fabrizio Romano.

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Słowa Martineza jasno pokazują, że decyzja była podyktowana nie tylko statusem zawodnika, ale przede wszystkim wiarą w jego potencjał strzelecki w kluczowych momentach meczu. Cristiano Ronaldo, mimo że nie zdołał przesądzić o zwycięstwie, pozostaje centralną postacią ofensywy Selecao.

Remis z DR Kongo wywołał jednak szeroką debatę wśród kibiców i ekspertów, którzy zastanawiają się nad skutecznością portugalskiej drużyny w dalszej fazie turnieju. Selekcjoner podkreśla jednak, że zespół nadal kontroluje sytuację w grupie i pozostaje skoncentrowany na kolejnych spotkaniach.

Piąta ekipa w rankingu FIFA swój kolejny mecz na MŚ 2026 rozegra z Uzebkistanem. Mecz odbędzie się 23 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego.