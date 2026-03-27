Polska zdecydowanym liderem. W tej statystyce byliśmy najlepsi

21:21, 27. marca 2026
Michał Stompór Źródło:  Football Meets Data

Polska pokonała Albanię i awansowała do finału baraży o udział w Mistrzostwach Świata 2026. Biało-Czerwoni przy okazji czwartkowego meczu okazali się najlepsi w klasyfikacji dotyczącej frekwencji.

Mateusz Porzucek/ PressFocus Na zdjęciu: Polska - Albania

Polska wygrywa także na trybunach

Ilu kibiców zasiadło na trybunach PGE Narodowego podczas spotkania PolskaAlbania? Zgodnie z informacjami podawanymi przez Football Meets Data rywalizację w Warszawie obejrzało łącznie 56,412 osób. Okazuje się, że w zestawieniu półfinałów meczów w barażach o awans do Mistrzostw Świata 2026 była to najlepsza frekwencja.

Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajęło starcie Nowa Kaledonia – Jamajka. Na Estadio Akron (pojemność 49 850 widzów) w meksykańskim Zapopan pojawiło się 40,983 fanów. Na najniższym stopniu podium uplasowała się potyczka Turcja – Rumunia, która odbyła się na Tüpraş Stadium (pojemność 42 445) w obecności 38,979 kibiców.

Baraże o awans do Mistrzostw Świata, półfinały (26 marca) – frekwencja:

  • 56,412 Polska – Albania
  • 40,983 Nowa Kaledonia – Jamajka
  • 38,979 Turcja – Rumunia
  • 35,746 Dania – Macedonia Północna
  • 33,547 Boliwia – Surinam
  • 32,487 Walia – Bośnia i Hercegowina
  • 23,439 Włochy – Irlandia Północna
  • 20,113 Słowacja – Kosowo
  • 19,137 Czechy – Irlandia
  • 18,846 Ukraina – Szwecja

