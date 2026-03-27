Polska zdecydowanym liderem. W tej statystyce byliśmy najlepsi

Polska wygrywa także na trybunach
Ilu kibiców zasiadło na trybunach PGE Narodowego podczas spotkania Polska – Albania? Zgodnie z informacjami podawanymi przez Football Meets Data rywalizację w Warszawie obejrzało łącznie 56,412 osób. Okazuje się, że w zestawieniu półfinałów meczów w barażach o awans do Mistrzostw Świata 2026 była to najlepsza frekwencja.
Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajęło starcie Nowa Kaledonia – Jamajka. Na Estadio Akron (pojemność 49 850 widzów) w meksykańskim Zapopan pojawiło się 40,983 fanów. Na najniższym stopniu podium uplasowała się potyczka Turcja – Rumunia, która odbyła się na Tüpraş Stadium (pojemność 42 445) w obecności 38,979 kibiców.
Baraże o awans do Mistrzostw Świata, półfinały (26 marca) – frekwencja:
- 56,412 Polska – Albania
- 40,983 Nowa Kaledonia – Jamajka
- 38,979 Turcja – Rumunia
- 35,746 Dania – Macedonia Północna
- 33,547 Boliwia – Surinam
- 32,487 Walia – Bośnia i Hercegowina
- 23,439 Włochy – Irlandia Północna
- 20,113 Słowacja – Kosowo
- 19,137 Czechy – Irlandia
- 18,846 Ukraina – Szwecja