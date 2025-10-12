Litwa na deskach, Polska blisko baraży! Cudowny gol Szymańskiego z rożnego [WIDEO]

Reprezentacja Polski sprostała roli faworyta i pokonała na wyjeździe Litwę (2:0). Bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego zdobył Sebastian Szymański. Biało-Czerwoni są o krok od gry w barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Polska pokonała Litwę! Baraże o awans na MŚ o krok

Reprezentacja Polski w niedzielę wieczorem walczyła o kolejny komplet punktów w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Rywalem Biało-Czerwonych w wyjazdowym spotkaniu była Litwa. Podopieczni Jana Urbana wykonali zadanie, wygrywając (2:0) po golu Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego. Tym samym jesteśmy o krok od zapewnienia sobie 2. miejsca w grupie G.

Gra naszego zespołu w pierwszych minutach nie powalała na kolana. Z początku to Litwini przeważali, a nasi obrońcy musieli wybijać futbolówkę z dala od pola karnego. Na dodatek nie mogliśmy rozwinąć skrzydeł w ataku ze względu na wysoki pressing stosowany przez rywali. Nieco spokoju w grze pojawiło się dopiero po kwadransie, gdy Sebastian Szymański wyprowadził nas na prowadzenie.

Dokładnie w 15. minucie Polska otrzymała rzut rożny. Szymański dośrodkował futbolówkę w pole karne, ale uderzył w taki sposób, że piłka bezpośrednio z rzutu rożnego wpadła do siatki. Dla pomocnika Fenerbahce było to 6. trafienie z orzełkiem na piersi.

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋 🤯



Sebastian Szymański bezpośrednio z rzutu rożnego 😍 Coś pięknego!



🔴 📲 OGLĄDAJ #LTUPOL ▶️ https://t.co/PU77AfIcMU pic.twitter.com/yLLPiHbOWm — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 12, 2025

W drugiej połowie Biało-Czerwoni postawili kropkę nad i, podwyższając wynik meczu na (2:0). Na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski, uderzając celnie z główki po wrzutce Sebastiana Szymańskiego. Dla kapitana naszej reprezentacji to 87. gol w kadrze. Polska mogła wygrać zdecydowanie wyżej, ale wyśmienite akcje zmarnowali m.in. Kiwior, Kamiński czy Cash. Warto odnotować, że w meczu z Litwą żółtą kartkę dostali Przemysław Wiśniewski i Bartosz Slisz. Obaj nie będą mogli wystąpić w starciu z Holandią.

Po zwycięstwie z Litwą reprezentacja Polski ma 13 punktów w grupie, zajmując 2. miejsce. Do końca eliminacji pozostały nam dwa spotkania z Holandią i Maltą. Warto dodać, że Finlandia, która jest za nami ma tylko jeden mecz i 3 punkty mniej. Liderem grupy G z dorobkiem 16 punktów jest drużyna Oranje, która ma tyle samo rozegranych spotkań co Biało-Czerwoni.

Litwa 0:2 Polska (15′ Szymański, 64′ Lewandowski)