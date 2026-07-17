Oto wymarzony kandydat Anglików na następcę Tuchela. Trenerski geniusz

Thomas Tuchel jest krytykowany po porażce Anglii z Argentyną. Według Goal.com tylko jeden trener byłby wymarzonym następcą Niemca.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Pep Guardiola idealnym następcą Tuchela?

Porażka Anglii z Argentyną w półfinale mistrzostw świata wywołała falę krytyki pod adresem Thomasa Tuchela. Selekcjonerowi zarzuca się przede wszystkim zbyt defensywne decyzje po objęciu prowadzenia oraz nietrafione zmiany w końcówce spotkania.

Mimo to dziennikarze Goal.com uważają, że zwolnienie Niemca nie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Ich zdaniem istnieje tylko jeden kandydat, dla którego Angielska Federacja Piłkarska powinna rozważyć taki ruch. Mianowicie jest nim Pep Guardiola.

Zdaniem Goal.com problemy reprezentacji Anglii wykraczają poza osobę selekcjonera. Według nich drużyna od lat ma trudności z utrzymaniem prowadzenia w najważniejszych meczach i po zdobyciu bramki zbyt często wycofuje się do defensywy.

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Problem Anglii jest znacznie głębszy

Tuchel po meczu przyznał, że jego zespół po objęciu prowadzenia zaczął grać tak, jakby miał zbyt wiele do stracenia. Podobną opinię przedstawili również Harry Kane i Marc Guehi, którzy wskazywali, że po golu zabrakło odwagi do dalszego atakowania.

Selekcjoner popełnił błędy, ale nie one były jedyną przyczyną porażki z Argentyną. Według źródła problem mentalności reprezentacji Anglii ma być obecny od wielu lat i nie zniknie po samej zmianie trenera.

Dlatego, jeśli federacja zdecyduje się rozstać z Tuchelem, powinna zrobić to wyłącznie w przypadku możliwości zatrudnienia Pepa Guardioli. W innym przypadku Anglia powinna dać obecnemu selekcjonerowi czas na przygotowanie drużyny do mistrzostw Europy w 2028 roku.