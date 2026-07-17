W tym klubie będzie grał Julian Alvarez. Prezydent giganta ogłosił to światu

Przyszłość Juliana Alvareza od kilku dni jest jednym z najgorętszych tematów na rynku transferowym. Głos w sprawie zabrał już prezydent klubu, który nie pozostawił większych wątpliwości.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Enrique Cerezo uciął spekulacje

Julian Alvarez od kilku tygodni jest łączony z Barceloną, która szuka nowego napastnika. W ostatnich dniach Joan Laporta potwierdził, że Argentyńczyk znajduje się na liście życzeń mistrzów Hiszpanii, choć klub nie zamierza przepłacać za jego transfer.

Na te doniesienia odpowiedział prezydent Atletico Madryt Enrique Cerezo. Jak cytuje go Fabrizio Romano, działacz jasno zadeklarował, że Alvarez nie zmieni barw klubowych.

– Joan Laporta jest moim dobrym przyjacielem i doskonale wie, podobnie jak wy, gdzie Julian Alvarez będzie grał w następnym sezonie. Julian jest naszym piłkarzem i będzie nim również w przyszłym sezonie – powiedział Cerezo.

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Barcelona nie składa broni

Jeszcze kilka dni temu hiszpańskie media informowały, że Joan Laporta osobiście zaangażował się w próbę sprowadzenia reprezentanta Argentyny. Prezydent Barcelony prowadzi rozmowy z dyrektorem generalnym Atletico Miguelem Angelem Gilem Marinem, a negocjacje mają być kontynuowane po zakończeniu mistrzostw świata.

Barcelona liczy, że bezpośredni kontakt władz obu klubów pozwoli otworzyć drogę do ewentualnych rozmów transferowych. Jednocześnie w klubie podkreślają, że nie zamierzają przekraczać swoich możliwości finansowych.

Publiczne stanowisko Atletico pozostaje jednak niezmienne. Madrycki klub nie planuje sprzedaży jednego ze swoich najważniejszych zawodników i daje do zrozumienia, że Alvarez pozostanie częścią zespołu także w sezonie 2026/27.